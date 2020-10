Cristiano Ronaldo in Sergio Ramos sta obšla drug drugega

Ljubljana - Cristiano Ronaldo in Sergio Ramos sta se le videla, a vprašanje je, če sta si segla v roke in izmenjala nekaj besed. Nekdanja soigralca pri madridskem Realu se nista videla dobri dve leti, odkar je julija leta 2018 Ronaldo zapustil Real in Španijo. Toliko časa tudi nista govorila med seboj, a prijateljski dvoboj med Portugalsko in Španijo (0:0) ju je ponovno zbližal.



Ramos je bil in je še največja avtoriteta v Realovi slačilnici, Ronaldo, ki je imel tudi vpliv in moč, predvsem pri predsedniku Florentinu Perezu, sicer enemu od redkih Realovih mož, s katerim sta še vedno v odličnih odnosih, pa je bil vselej vsaj namišljeni kapetan. Bila sta tekmeca v obdobju Portugalčeve kariere pri kraljevskemu klubu. Toda Ramos nikoli ni dopustil, da bi Ronaldu prepustil popolno oblast, kot pravi kapetan se je znal zavzeti za soigralce. Prav zaradi enega od njih, Luko Modrića, sta se znašla na nasprotnih bregovih, resda takrat, ko je bil Ronaldo že pri Juventusu.



Ramosa je pred dvema letoma ujezila Ronaldova neprimerna gesta, a v njegovem nečimrnem in užaljenem slogu, ko je ob podelitvi nagrade za najboljšega nogometaša na svetu užaljeno obrnil hrbet dobitniku zlate žoge Hrvatu Modriću.



Toda kljub velikim pričakovanjem, kakšno bo njuno soočenje na igrišču, prvem po dvoboju na svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer sta se Portugalska in Španija razšli s 3:3 (vse tri gole za Portugalsko je dosegel Ronaldo), do bližnjega srečanja na igrišču ni prišlo. Kot da bi selektorja, portugalski Fernando Santos in španski Luis Enrique, vedela, kakšno je razmerje med njima, sta svoja najbolj izkušena zvezdnika uporabila tako, da sta se izognila srečanju iz oči v oči. Ronaldo je igral do 72. minute, Ramos je v igro vstopil v 81. minuti.



Petintridesetletni Ronaldo je na Sportingovem štadionu Jose Alvalade igral že 166. tekmo za Portugalsko, za katero je zabil 101 gol, leto mlajši Ramos pa že 173. za Španijo, za katero je dosegel kar 23 golov.