    Nogomet

    Ronaldo: Sem najbolj znan človek na svetu (VIDEO)

    Cristiano Ronaldo pravi, da nihče ni bolj znan od njega. S Portugalsko želi osvojiti SP. Ni hotel, da se pogreb Dioga Jote sprevrže v cirkus.
    Cristiano Ronaldo želi s Portugalsko postati svetovni prvak. FOTO: Pedro Nunes/Reuters
    Galerija
    Cristiano Ronaldo želi s Portugalsko postati svetovni prvak. FOTO: Pedro Nunes/Reuters
    Peter Zalokar
    7. 11. 2025 | 11:05
    7. 11. 2025 | 11:24
    2:29
    A+A-

    Intervju Cristiana Ronalda v podkastu Uncensored s Piersom Morganom še vedno odmeva še vedno odmeva, marsikdo je dvignil obrvi, ko je portugalski nogometni zvezdnik izjavil, da je najbolj znana oseba na planetu – bolj znana kot ameriški predsednik Donald Trump.

    Med pogovorom je Ronaldo, ki igra za Al-Nassr v Savdski Arabiji, zvezdniškega novinarja v šali izzval naj »opravi globalno anketo«, da bi videli, koga svet šteje za najbolj znano živo osebo, ter dodal: »Po vsem svetu nihče ni bolj znan od mene.«

    image_alt
    Ronaldo odprl dušo, med vrsticami dal misliti tudi Šešku (VIDEO)

    Njegova samozavest ima trdno podlago. Z več kot 620 milijoni sledilcev na instagramu Ronaldo ostaja človek z največ sledilci na svetu, daleč pred športniki, zvezdniki in celo svetovnimi voditelji.

    Poleg svoje svetovne slave je Ronaldo, prvi nogometni milijarder, razmišljal tudi o ambicijah, da Portugalsko popelje do zgodovinske zmage na svetovnem prvenstvu. Poudaril je, da bi, če bi Portugalska osvojila turnir, to »pretreslo svet«, glede na velikost države in njeno nogometno zgodovino.

    image_alt
    Novi mejnik Cristiana Ronalda: prvi nogometni milijarder

    Petkratni dobitnik zlate žoge je nedavno podaljšal pogodbo z Al-Nassrom do leta 2027, kar pomeni, da bi lahko dosegel rekordnih 1000 zadetkov v karieri.

    Odzval se je tudi na kritike zaradi svoje odsotnosti na pogrebu portugalskega soigralca Dioga Jote. Štiridesetletni napadalec je dejal, da je želel preprečiti, da bi njegova zvezdniška prisotnost čustveno slovo spremenila v cirkus, hkrati pa je spoštoval osebno zaobljubo, da po očetovi smrti nikoli več ne stopi na pokopališče. Nekdanji zvezdnik Real Madrida, Manchester Uniteda in Juventusa je pojasnil, da od smrti očeta, Joseja Dinisa Aveira, pred dvema desetletjema ni stopil na pokopališče.

    »Kamor koli grem, je cirkus,« je dejal Ronaldo in dodal: »Nisem želel, da bi se pozornost preusmerila stran od Diogove družine. Stvari delam v ozadju.«

    Več iz teme

    Cristiano Ronaldoportugalska nogometna reprezentancaAl Nassršport zasebnoPiers MorganDiogo Jota

