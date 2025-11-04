Ronaldo odprl dušo, med vrsticami dal misliti tudi Šešku (VIDEO)

Eden najboljših nogometašev na svetu Cristiano Ronaldo je razkril, da se bo kmalu upokojil. Portugalec, rekorder po številu golov v ligi prvakov, se je odprl v dolgo pričakovanem intervjuju s Piersom Morganom v podkastu Uncensored (Necenzurirano).

Štiridesetletnik, ki je v karieri dosegel neverjetnih 952 golov in je prvi milijarder med nogometaši, se počasi poslavlja. Na vprašanje znanega novinarja, kdaj bo obesil kopačke na klin, je Ronaldo, ki ima sicer pogodbo s savdskim Al-Nassrjem do leta 2027, odgovoril: »Kmalu. Toda mislim, da bom pripravljen. Seveda bo težko. Verjetno bom jokal. Da, sem odprta oseba. Zelo, zelo bo težko. Verjemi, Piers, na konec se pripravljam od 25., 26., 27. leta. Načrtujem svojo prihodnost, zato menim, da bom kos pritisku.«

Prepričan je, da se bo znal soočiti z življenjem brez nogometa, saj se želi posvetiti svoji številčni družini in drugačnim interesom. »Nič se ne bo moglo primerjati z adrenalinom, ko dosežeš gol. Toda vse ima svoj začetek in svoj konec. Imam tudi druge strasti. Več časa bom imel zase. Več časa bom imel za družino in ukvarjanje z odraščajočimi otroki. Želim spremljati razvoj Cristiana mlajšega, ker je v letih, ko otroci delajo neumnosti. Bil sem tam. Mateo ima prav tako rad nogomet,« je povedal CR7, ki je blestel v dresih Sportinga, Manchester Uniteda, Real Madrida in Juventusa: »Rad bi počel več zabavnih stvari. Uživam pri igri padel z najbližjimi prijatelji. Vse boljši smo pri tem.«

Trikratni zmagovalec lige prvakov še vedno spremlja angleško premier ligo, ker spoštuje rojaka Rubena Amorima, trenerja Manchester Uniteda, kjer igra tudi slovenski as Benjamin Šeško. Ob tem petkratni dobitnik zlate žoge navijačem polaga na dušo, naj ne pričakujejo čudežev. »Ruben dela najboljše, kar lahko. Kaj pa lahko narediš? Čudeže? Čudeži so nemogoči. Ima dobre nogometaše, toda nekateri se ne zavedajo, kaj je Manchester United. To je klub, ki ga nosim v srcu. Rad ga imam. Toda moramo si priznati, da nismo na pravi poti. Klub potrebuje spremembe, ker ni vse v igralcih in trenerjih. To je moje mnenje.«

Ronaldo se bo posvetil družini. FOTO: Ahmed Yosri/Reuters

Ronaldo je na dobri poti, da se s Portugalsko, s katero je bil leta 2016 evropski prvak, uvrsti na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi. Ali bo tam lahko tudi Šeško s Slovenijo, bosta razkrili skorajšnji tekmi s Kosovom in Švedsko.