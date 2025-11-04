  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Ronaldo odprl dušo, med vrsticami dal misliti tudi Šešku (VIDEO)

    Cristiano Ronaldo je v intervjuju s Piersom Morganom namignil, da je slovo od nogometa blizu. Posvetil se bo družini in igral padel. Manchester United v srcu.
    Cristiano Ronaldo želi doživeti labodji spev s Portugalsko na SP 2026. FOTO: Pedro Nunes/Reuters
    Galerija
    Cristiano Ronaldo želi doživeti labodji spev s Portugalsko na SP 2026. FOTO: Pedro Nunes/Reuters
    Peter Zalokar
    4. 11. 2025 | 20:08
    4. 11. 2025 | 20:40
    3:36
    A+A-

    Eden najboljših nogometašev na svetu Cristiano Ronaldo je razkril, da se bo kmalu upokojil. Portugalec, rekorder po številu golov v ligi prvakov, se je odprl v dolgo pričakovanem intervjuju s Piersom Morganom v podkastu Uncensored (Necenzurirano).

    image_alt
    Novi mejnik Cristiana Ronalda: prvi nogometni milijarder

    Štiridesetletnik, ki je v karieri dosegel neverjetnih 952 golov in je prvi milijarder med nogometaši, se počasi poslavlja. Na vprašanje znanega novinarja, kdaj bo obesil kopačke na klin, je Ronaldo, ki ima sicer pogodbo s savdskim Al-Nassrjem do leta 2027, odgovoril: »Kmalu. Toda mislim, da bom pripravljen. Seveda bo težko. Verjetno bom jokal. Da, sem odprta oseba. Zelo, zelo bo težko. Verjemi, Piers, na konec se pripravljam od 25., 26., 27. leta. Načrtujem svojo prihodnost, zato menim, da bom kos pritisku.«

    Prepričan je, da se bo znal soočiti z življenjem brez nogometa, saj se želi posvetiti svoji številčni družini in drugačnim interesom. »Nič se ne bo moglo primerjati z adrenalinom, ko dosežeš gol. Toda vse ima svoj začetek in svoj konec. Imam tudi druge strasti. Več časa bom imel zase. Več časa bom imel za družino in ukvarjanje z odraščajočimi otroki. Želim spremljati razvoj Cristiana mlajšega, ker je v letih, ko otroci delajo neumnosti. Bil sem tam. Mateo ima prav tako rad nogomet,« je povedal CR7, ki je blestel v dresih Sportinga, Manchester Uniteda, Real Madrida in Juventusa: »Rad bi počel več zabavnih stvari. Uživam pri igri padel z najbližjimi prijatelji. Vse boljši smo pri tem.«

    Trikratni zmagovalec lige prvakov še vedno spremlja angleško premier ligo, ker spoštuje rojaka Rubena Amorima, trenerja Manchester Uniteda, kjer igra tudi slovenski as Benjamin Šeško. Ob tem petkratni dobitnik zlate žoge navijačem polaga na dušo, naj ne pričakujejo čudežev. »Ruben dela najboljše, kar lahko. Kaj pa lahko narediš? Čudeže? Čudeži so nemogoči. Ima dobre nogometaše, toda nekateri se ne zavedajo, kaj je Manchester United. To je klub, ki ga nosim v srcu. Rad ga imam. Toda moramo si priznati, da nismo na pravi poti. Klub potrebuje spremembe, ker ni vse v igralcih in trenerjih. To je moje mnenje.«

    Ronaldo se bo posvetil družini. FOTO: Ahmed Yosri/Reuters
    Ronaldo se bo posvetil družini. FOTO: Ahmed Yosri/Reuters

    Ronaldo je na dobri poti, da se s Portugalsko, s katero je bil leta 2016 evropski prvak, uvrsti na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi. Ali bo tam lahko tudi Šeško s Slovenijo, bosta razkrili skorajšnji tekmi s Kosovom in Švedsko. 

    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trgovec

    Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

    Prezadolženo podjetje je še eno v vrsti evropskih trgovcev s tekstilom, ki so zapadli v težave.
    Pija Kapitanovič, Nejc Gole 4. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Več iz teme

    Cristiano RonaldoManchester Unitedliga prvakovBenjamin ŠeškoReal Madridpremier leagueJuventusšport zasebno

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

