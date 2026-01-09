  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Cristiano Ronaldo je Georgino navdušil z luksuzno vilo

    Cristiano Ronaldo nadaljuje z zbiranjem luksuznih nepremičnin, v elitnem otočju z 19 rezidencami v Savdski Arabiji je kupil dve vili.
    Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez v novi vili. FOTO: Red Sea Global
    Galerija
    Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez v novi vili. FOTO: Red Sea Global
    Š. R., STA
    9. 1. 2026 | 09:10
    9. 1. 2026 | 09:12
    2:27
    A+A-

    Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je zaročenki Georgini Rodriguez podaril dragoceno božično darilo. Nogometaš je v Savdski Arabiji, kjer igra za tamkajšnjega prvoligaša Al Nasr, kupil dve luksuzni vili, vredni približno 10 milijonov evrov. Nepremičnini sta na izjemno ekskluzivnem otoškem letovišču Nujuma ob Rdečem morju.

    image_alt
    Cristiano Ronaldo bo igral, dokler ne bo zadel tisoč golov

    Gra za sila prestižno letovišče, ki je na sipinah, obkroženo s turkiznim morjem, v sklopu katerega je le 19 zasebnih rezidenc. Dostopno je le po morju ali zraku in ponuja od zvedavih oči in fotografskih kamer oddaljeno in zaščiteno zatočišče za premožne posameznike. Po nekaterih informacijah je Cristiano vilo kupil za zaročenko, spet drugi viri trdijo, da sta nepremičnini kupila skupaj.

    Luksuzno otočje z 19 rezidencami. Foto Red Sea Global
    Luksuzno otočje z 19 rezidencami. Foto Red Sea Global

    V začetku leta 2026 je nepremičninski portfelj Georgine Rodriguez impresiven in obsega nepremičnine, pridobljene predvsem z njenim bodočim možem, pa tudi njene lastne, javno razkrite poslovne podvige. Njene skupne naložbe s CR7 vključujejo rezidenco za upokojence v Cascaisu na Portugalskem (34,6 milijona evrov), stanovanje v Lizboni (6,7 milijona evrov) in več nepremičnin v Madridu, na Madeiri in v Torinu.

    Cristiano Ronaldo je prvi nogometaš milijarder, čigar neto premoženje presega 1,4 milijarde dolarjev oziroma 1,2 milijarde evrov (po podatkih Bloomberga, od oktobra 2025), zahvaljujoč rekordnim plačam (zlasti v savdskoarabskem klubu Al Nasr), donosnim pogodbam, med drugim z opremljevalcem in proizvajalcem športne opreme Nike, in rastočemu poslovnemu imperiju.

    Portugalski nogometaš ima pet otrok. Njegova partnerica ni biološka mati vseh otrok, ampak jih vzgaja s svojim bodočim možem. Po poročanju medijev in Ronaldovih lastnih izjavah se z zaročenko nameravata poročiti letos, takoj po svetovnem prvenstvu. Slovesnost naj bi potekala na njegovi rodni Madeiri. Par je zaročen od avgusta 2025.

    Cristiano RonaldoSavdska Arabijašport zasebnonepremičninevilaGeorgina RodriguezAl-Nasr

