Cristiano Ronaldo je prvi dolarski milijarder med nogometaši

Messi na vrsti prihodnje leto?

Portugalski nogometni zvezdnikje po oceni ameriške poslovne revije Forbes postal prvi milijarder med nogometaši. Petintridesetletni zvezdnik torinskega Juventusa je v letu 2019 zaslužil 105 milijonov dolarjev (93 milijonov evrov pred obdavčenjem), s čimer se je znašel na drugem mestu med največjimi športnimi zaslužkarji za Rogerjem Federerjem . S tem prihodkom pa je postal prvi nogometaš, ki je zaslužil več kot milijardo dolarjev (skoraj 900 milijonov evrov).Pred koncem kariere sta le še dva športnika presegla mejo milijarde dolarjev zaslužka, in sicer golfist, ko je leta 2009 podpisal dolgoletno pogodbo z opremljevalcem opreme Nike, in boksar, ki je mejo presegel leta 2017 po zaslugi prodaje televizijskih pravic za njegove dvoboje.Ronaldo pa je prvi milijarder med aktivnimi športniki v ekipnih športih. Drugi bo najverjetneje postalprihodnje leto. Portugalec je sicer v 17-letni karieri zaslužil 650 milijonov dolarjev z nogometnimi plačami, ta znesek pa bi se povečal na 765 miljonov $ (679 milijonov evrov), če bo do konca izpolnil pogodbo pri Juventusu. Ta ga veže do leta 2022.Edini športnik, ki se mu je v tem pogledu približal, je Messi s 537 milijoni evrov klubskega zaslužka. Oba pa sta daleč pred zasledovalci iz ekipnih športov. Najbližje jima je nekdanji igralec bejzbola, ki je v 22-letni karieri zaslužil približno 400 milijonov evrov.Ronaldov zaslužek zunaj nogometnih igrišč je povezan z znamko CR7, lastništvom hotelske verige in družbenimi omrežji. Januarja je postal prvi z 200 milijoni sledilcev na instagramu, skupaj s tistimi na facebooku in twitterju pa jih ima 427 milijonov, kar ga uvršča na prvo mesto med športniki.