Nogomet

Cristiano Ronaldo je že kot otrok jokal, če ni zmagal

Bivši portugalski nogometni reprezentant Nani je opisal svojega slavnega rojaka. Z njim je delil slačilnico pri Sportingu, Manchester Unitedu in reprezentanci
Cristiano Ronaldo in Nani (drugi z desne) sta bila dolgoletna soigralca v portugalski reprezentanci. FOTO: Darren Staples/Reuters
Cristiano Ronaldo in Nani (drugi z desne) sta bila dolgoletna soigralca v portugalski reprezentanci. FOTO: Darren Staples/Reuters
G. N.
17. 2. 2026 | 09:35
17. 2. 2026 | 09:40
2:06
O tekmovalnosti in vztrajnosti Cristiana Ronalda je bilo napisanega in povedanega že veliko. Portugalskega nogometnega zvezdnika je zdaj opisal še njegov nekdanji dolgoletni soigralec Nani. Z njim je delil slačilnico pri Sportingu, Manchester Unitedu in v portugalski reprezentanci. 

»Če ni zmagal, je jokal,« je za Four Four Two razkril 39-letni krilni napadalec, ki je pri Sportingu in Manchester Unitedu nasledil svojega slavnega rojaka. Nani je poudaril Ronaldovo strast do zmagovanja in kako močno si je prizadeval, da bi vse naredil do popolnosti.

»Že kot otrok je izstopal od drugih. Točno je vedel, kaj hoče, živel je nogomet z ogromno strastjo. Z jokom je pokazal svojo predanost in intenzivnost,« je povedal dolgoletni portugalski reprezentant, ki je priznal, da je prav zaradi Ronalda izbral Sporting.

»Bilo je nenavadno. Benfica in Sporting sta me povabila na pripravljalno obdobje in sprva sem sprejel. Bilo je noro. Takrat o tem nisem razmišljal, samo igrali smo in uživali. Z Ronaldom sva delila ambicije in sanje o tem, da bi nekega dne lahko postala profesionalna nogometaša, a sva vedela, da, dokler tega ne doseževa, da je to le iluzija,« je zaključil nogometaš s 112 nastopi (24 golov) za Portugalsko in evropski prvak iz leta 2016.

Nani in Ronaldo sta skupaj odigrala 130 tekem za klube in reprezentanco ter dosegla 14 golov.

Cristiano RonaldoManchester UnitedSporting LizbonaNaniPortugalska

