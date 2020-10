Cristiano Ronaldo jo je ucvrl iz karantene

Torino - Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in nekateri drugi reprezentanti italijanskega prvaka Juventusa so se znašli v težavah. Zdravstvena oblast regije Piemont je namreč napovedala, da bo obvestila pristojni organ oziroma tožilca, ker so nogometaši zapustili karanteno, v kateri bi zaradi dveh okužb v klubu morali ostati še nekaj časa.



Ronaldo, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo in Rodrigo Bentancur so po poročanju italijanskih medijev brez dovoljenja – in brez da bi počakali rezultate zadnjega testiranja – zapustili hotel ter odšli k reprezentančnim kolegom, s katerim jih čakajo v teh dneh tekme.



Številni drugi reprezentanti, Francoz Adrien Rabiot, Italijana Giorgio Chiellini in Leonardo Bonucci, Valižan Aaron Ramsey in Poljak Wojciech Szczesny, so ostali v hotelu in čakajo na dovoljenje. Če bodo njihovi testi negativni, se bodo lahko naknadno pridružili ekipam.