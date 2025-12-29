Cristiano Ronaldo bo igral, dokler ne bo zadel tisoč golov

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je v Dubaju po prireditvi Globe Soccer Awards, na kateri je prejel priznanje za najboljšega igralca na Bližnjem vzhodu, povedal, da si želi igrati, dokler ne doseže 1000 golov v karieri, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Štiridesetletni kapetan Portugalske je v soboto v prvenstvu Savdske Arabije za Al-Nasr dosegel dva gola ob zmagi s 3:0 proti Al-Ohdodu, za katerega igra Slovenec Blaž Kramer, in mejo doseženih zadetkov v karieri potisnil na 956. »Veste, kaj je moj cilj. Hočem osvajati lovorike in hočem doseči številko, ki jo vsi poznate. To bom zagotovo dosegel, če ne bo poškodb,« je na podelitvi nagrad v Dubaju povedal Ronaldo.

Nekdanji igralec Reala Madrida, Manchester Uniteda in Juventusa je potrdil, da bo svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi njegovo zadnje. A klubsko kariero bo nadaljeval vsaj do leta 2027, ko mu poteče dvoletna pogodba z Al-Nasrom.

»Težko je nadaljevati, a motivacije ne manjka,« je še povedal Portugalec in nadaljeval: »Strast je velika in si želim nadaljevati. Ni pomembno, kje igram, ali na Bližnjem vzhodu ali v Evropi. Vedno sem užival v igranju nogometa in želim še naprej.«

Petkratni najboljši nogometaš leta je dosegel 143 golov za Portugalsko, kar je rekord na reprezentančni ravni, rekordnih 140 v ligi prvakov, rekordnih 450 za Real Madrid in še po več kot 100 golov za Manchester United, Juventus in Al-Nasr.