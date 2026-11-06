S trdim delom je postal človek, ki ga pozna ves svet

Cristiano Ronaldo je pred dnevi sklenil reprezentančno kariero, v kateri je več kot dve desetletji krojil zgodovino portugalskega nogometa in postal eden najprepoznavnejših športnikov na svetu. Njegova pot od skromnega otroštva na Madeiri do svetovnega nogometnega vrha, kjer že z eno objavo na instagramu zasluži milijone, pa še zdaleč ni bila samoumevna, saj so jo poleg izjemnih športnih dosežkov zaznamovale tudi številne osebne preizkušnje.

Dejstvo je, da Cristiano že dolgo ni več nogometaš. Poznajo ga namreč tudi ljudje, ki nogometa niti približno ne spremljajo, preprosto nemogoče pa je, da niso slišali za Ronalda. Njegova pot do uspeha je bila vse prej kot samoumevna, saj je odraščal v skromni družini na Madeiri, daleč od razkošja, ki ga danes obdaja. Že kot dvanajstletnika so ga skavti lizbonskega Sportinga povabili na preizkus in takoj je sledila selitev v Lizbono.

Večkrat je pripovedoval, da je v portugalski prestolnici močno pogrešal dom, odraščanje stran od družine pa je bilo zanj zelo težko. A ni se zavedal, da se prav takrat in tam razvija njegova, sedaj tako značilna osebnost – obseden je bil zgolj z nogometom, z željo po uspehu ter z miselnostjo, da mora biti danes boljši, kot je bil včeraj. Prav po tem je kmalu zaslovel – v svojih prvih letih pri Manchester Unitedu je po koncu treningov ostajal na igrišču in še dodatno vadil. Seveda je imel veliko talenta, a s trdim delom ga je skozi leta izpopolnil. Takšen pristop, tudi v fitnesu ohranja dih jemajočo postavo, mu je pomagal podaljšati kariero na najvišji ravni, čeprav je že zdavnaj presegel leta, v katerih večina nogometašev dosega vrhunec.