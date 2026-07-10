Portugalsko prevzel nekdanji Ronaldov trener, lahko še enkrat združita moči?

Izkušeni Jorge Jesus je novi selektor portugalske nogometne reprezentance, je sporočila tamkajšnja zveza (FPF). Enainsedemdesetletni strokovnjak bo vodenje izbrane vrste prevzel po razočaranju na svetovnem prvenstvu, na katerem je Portugalska izpadla v osmini finala proti Španiji (0:1).

Poraz je bil zadnji na klopi za donedavnega selektorja Roberta Martineza. Dvainpetdesetletni Španec je bil med SP tarča številnih kritik, po porazu proti Španiji pa je najavil odhod. Kasneje je to potrdil tudi FPF. Ta se je zdaj, kot so pred časom že poročali portugalski mediji, zatekel k izkušenemu Jesusu, ki je nazadnje vodil savdski Al Nassr. Tam si kruh služi tudi zvezdnik portugalske reprezentance, 41-letni Cristiano Ronaldo, ki je bil prav tako pod plazom kritik športne javnosti po SP.

Ronaldo je sicer pred mundialom naznanil, da končuje reprezentančno kariero, a ker bo portugalsko izbrano vrsto prevzel ravno njegov nekdanji trener, so se pojavila ugibanja o tem, ali bi lahko 41-letnik še podaljšal svojo športno pot. Portugalska javnost si sicer v veliki meri želi, da bi reprezentanca pozabila na Ronalda in stopila v novo poglavje, saj izkušeni zvezdnik ni več tako dober, kot je bil pred leti.

Jesus je v karieri vodil številne klube v domovini, od velikanov tudi Benfico in Sporting. Leta 2018 se je prvič podal v tujino in vodil savdski Al Hilal, brazilski Flamengo, turški Fenerbahče in pred prihodom k Al Nassru še enkrat Al Hilal. S portugalsko zvezo je podpisal pogodbo do konca sezone 2030/31.