Cristiano Ronaldo obogatil zbirko, njegov je predelani mercedes-AMG G63

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo znova vzbuja pozornost zunaj zelenic. Enainštiridesetletnik, ki slovi po izjemnem številu doseženih golov – doslej jih je zbral že 971 – je že dolgo tudi strasten zbiratelj prestižnih avtomobilov. Svoji razkošni zbirki je dodal spektakularen unikatni model, navdihnjen z njegovim trenutnim klubom Al Nasr iz Savdske Arabije.
Gre za predelani mercedes-AMG G63 Cabriolet, izjemno redek model, ki ga je posebej za portugalskega zvezdnika prilagodilo podjetje Refined Marques. Omejena serija šteje zgolj 20 primerkov po vsem svetu. Terensko vozilo izstopa z mehko streho, kar je redkost med robustnimi SUV-modeli, posebnost so tudi zadnja vrata, ki se odpirajo v nasprotno smer in omogočajo lažji vstop v vozilo. Čeprav je že standardni Mercedesov razred G sinonim za prestiž, je vrednost te ekskluzivne različice ocenjena na 1,32 milijona dolarjev.
Za Ronalda je avtomobil še posebej poseben zaradi številnih personaliziranih dodatkov. Vozilo je odeto v prepoznavni rumeno-modri barvi Al Nasra, pragove pa krasijo ploščice z njegovimi inicialkami in številko dresa – »CR7«.
Razkošen nakup ne preseneča, saj Portugalec velja za enega finančno najmočnejših športnikov na svetu. Po uspehih pri klubih, kot sta Manchester United in Real Madrid, donosni pogodbi v Savdski Arabiji ter izjemno močnem osebnem brendu je njegovo premoženje danes ocenjeno na približno 1,4 milijarde dolarjev.
Novi mercedes se bo pridružil znameniti Ronaldovi avtomobilski floti, v kateri so že nekateri najdražji modeli znamk Bugatti, Ferrari in Lamborghini. Medtem ko Ronaldo uživa v novem »jeklenem ljubljencu«, ga na igrišču čaka napet zaključek sezone. Al Nasr je vodilna ekipa savdskega prvenstva in usodo naslova drži v svojih rokah.
Za osvojitev naslova potrebuje še dve zmagi, pri čemer mora eno doseči proti največjemu tekmecu Al Hilalu. Odločilna obračuna sledita v četrtek, 7. maja, ko bo Al Nasr gostoval pri Al-Shababu na štadionu kralja Fahda, ter v torek, 12. maja, ko bo na domačem štadionu gostil Al Hilal v derbiju, ki bi lahko odločil vprašanje novega prvaka.
