Cristiano Ronaldo po Angliji in Španiji najboljši še v Italiji

Devet sezon v španskem prvenstvu sta Lionel Messi (levo) in Cristiano Ronaldo bila bitko za najboljšega strelca. FOTO: Albert Gea/Reuters

- Po pokalnem razočaranju, ko je po enajstmetrovkah lovorika pripadla Napoliju, je Juventus tolažbo našel v prvenstveni tekmi 27. kola. Na gostovanju v Bologni je z 2:0 premagal moštvo trenerja, strelca pa sta bilaz 11-m in. Juventus je s tekmo več ušel prvemu zasledovalcu Laziu na štiri točke (66:62). Rimsko moštvo bo jutri gostovalo v Bergamu pri Atalanti, za katero bo po lažji poškodbi bržkone znova nared njen najboljši igralec slovenski reprezentantV Bologni je padel še en Ronaldov mejnik. Postal je učinkovitejši Portugalec v najmočnejšem italijanskem prvenstvu. V komaj svoji drugi sezoni na Apeninih je dosegel 43. gol in prehitel, ki je v Italiji igral kar osem sezon in je dosegel 42 golov.Ronaldo je v tej sezoni enajst tekem pred koncem prekosil tudi svoj lanski strelski učinek v serie A, ko je dosegel »le« 21 golov, zdaj je pri 22 golih. Od tega jih je osem dosegel z bele točke.Napadalec z Madeire je pri 35 letih zbirko podvigov dopolnil še s tretjim iz rubrike najboljši portugalski strelec v različnih prvenstvih. Z naskokom najučinkovitejši je tudi v angleški premier league, v kateri je na 196 tekmah v dresu Manchester Uniteda zabil 84 golov.Posebno Ronaldovo poglavje je špansko prvenstvo, v katerem je v devetih sezonah za madridski Real dosegel 311 golov v 292 tekmah, s čimer je tudi z naskokom najboljši tudi v kraljevskem klubu. V obdobju od 2009 do 2018, v katerem je Ronaldo nosil Realov dres, je bil učinkovitejši le argentinski zvezdnik, ki je dosegel 329 golov.