Cristiano Ronaldo po porazu na SP: Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar

Kapetan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v svojem slogu pospremil neuspeh na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poraz v osmini finala mundiala proti Španiji (0:1) je bil tudi zadnji nastop zvezdnika na SP. «Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar,« je med drugim po tekmi dejal Ronaldo.

Ronaldo je povedal, da je za izbrano vrsto dal vse od sebe, in dodal, da se še ni odločil, ali bo podaljšal reprezentančno kariero ali ne.

»Slovo po trdem boju vedno pusti grenak priokus. Odigrali smo dobro tekmo in menim, da bi se lahko razpletlo tudi drugače, a takšen je nogomet. Španija je imela nekaj sreče, saj je zadetek dosegla ob koncu tekme,« je dejal Ronaldo.

Ronaldo je potrdil, da je bil to njegov zadnji nastop na SP. »Žalosten sem, da se od SP poslavljam na tak način, a kot sem že rekel, dal sem vse od sebe in odhajam s čisto vestjo.«

Portugalca je po porazu proti Španiji bodril precej mlajši Lamine Yamal. FOTO: Ronaldo Schemidt/Afp

Enainštiridesetletnik je rekorder portugalske reprezentance po številu tekem (233) in golov (146). S Portugalsko je osvojil evropsko prvenstvo leta 2016 ter ligo narodov v letih 2019 in 2025.

»S Portugalsko sem osvojil tri lovorike. Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar. Zadovoljen sem. Največji uspeh je bil naslov evropskega prvaka pred desetimi leti. Evropski naslov ima zame enako težo kot zmaga na svetovnem prvenstvu. Jutri je nov dan, življenje gre naprej,« je dejal Portugalec.

Ronaldo branil selektorja, ki se poslavlja

Tako Ronaldo kot portugalski selektor sta se po slovesu s turnirja znašla pod bremenom kritik. Roberto Martinez je sicer po porazu v pirenejskem derbiju potrdil, da ne bo več selektor Portugalske. Bil je deležen številnih kritik ravno zato, ker prvega zvezdnika ni pustil na klopi.

»Rad bi povedal, da sem užival v sodelovanju z njim. Je odličen trener in človek. To, kar je storil za Portugalsko, je vredno pohvale. S Portugalsko je osvojil lovoriko. Mnogi tega ne cenijo, a Portugalska prej ni osvojila ničesar, v zadnjem času pa osvaja lovorike, kar kaže, kako dober moraš biti za takšen dosežek. Zelo sem mu hvaležen za vse, kar je dal Portugalski. Želim mu veliko sreče v prihodnje,« je dejal Ronaldo.

Portugalski mediji poročajo, da bo novi selektor postal Jorge Jesus.