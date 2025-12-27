Izjemni Cristiano Ronaldo z dvema zadetkoma Al Nassr popeljal do rekorda

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je bil vnovič junak savdijske lige. Ob zmagi svojega Al Nassra s 3:0 nad Al Okhoodom je prispeval dva zadetka in tako poskrbel, da je njegov klub podrl rekord za največ zaporednih zmag na začetku sezone.

Ronaldo je z dvema zadetkoma popeljal Al Nassr do zmage s 3:0 proti oslabljenemu Al Okhdoodu in s tem v soboto postal prvi klub v zgodovini savdske Pro League, ki je dobil uvodnih 10 tekem v sezoni. Postavil je nov rekord in podaljšal njihov popoln začetek sezone.

Cristiano Ronaldo bo igral tudi na prihajajočem svetovnem prvenstvu onkraj Atlantika. FOTO: Stringer/Reuters

Ronaldo je prvič zadel v 31. minuti z zaključkom z bližine po kotu, v sodnikovem dodatku prvega polčasa pa je dodal še spektakularen zadetek s peto ter svoj strelski izkupiček v tej sezoni povečal na 12 golov. Portugalski napadalec zdaj na vrhu lestvice strelcev deli prvo mesto s soigralcem Joãom Félixom, ki je zmago potrdil z zadetkom v sodnikovem dodatku drugega polčasa.

Z zmago je Al Nassr ostal na vrhu lestvice s 30 točkami na 10 tekmah, pred najbližjim zasledovalcem Al Hilalom imajo štiri točke naskoka. Z desetimi zaporednimi zmagami je Al Nassr izboljšal doslej najboljši začetek v zgodovini lige – devet zaporednih zmag, ki jih je v sezoni 2018/2019 dosegel Al Hilal pod vodstvom portugalskega trenerja Jorgeja Jesusa, ki zdaj vodi Al Nassr.