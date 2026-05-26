Cristiano Ronaldo z arabskimi novci z drugega planeta

Cristiano Ronaldo ostaja na vrhu najbolje plačanih športnikov. Revija Forbes je objavila najnovejšo lestvico desetih največjih zaslužkarjev na svetu, na kateri kraljuje portugalski zvezdnik. V zadnjih dvanajstih mesecih je zaslužil rekordnih 257 milijonov evrov. Na zmagovalnem odru mu družbo dela tudi dolgoletni tekmec Lionel Messi.

Finančni skok, ki je Ronaldu uspel po selitvi v Savdsko Arabijo, je postavil povsem nova merila v športni industriji. Ključni dejavnik te rasti je njegova pogodba s klubom Al-Nassr, saj Forbes njegovo letno plačo ocenjuje na kar 202 milijona evrov. Portugalec se je tako že četrtič zapored in skupno šestič v karieri zavihtel na vrh te prestižne lestvice, s čimer se je po številu prvih mest izenačil z legendarnim košarkarjem Michaelom Jordanom.

Vpliv Savdske Arabije postaja osrednji dejavnik v svetovnem športnem gospodarstvu. Finančna moč Bližnjega vzhoda se ne odraža le v astronomskih pogodbah nogometašev, kot sta Cristiano Ronaldo in Karim Benzema, temveč sega tudi v druge športne panoge.

Messi za Mehičanom

Lionel Messi uspešno ohranja stik z vrhom. Argentinec, ki je lestvici kraljeval v letih 2019 in 2022, zaseda tretje mesto s 120 milijoni evrov zaslužka. Njegovi prihodki so strogo porazdeljeni na polovico: 60 milijonov evrov prejme iz naslova športnih dejavnosti na igrišču, preostalo polovico pa mu prinašajo komercialne pogodbe zunaj njega. Med Ronalda in Messija se je na drugo mesto vrinil mehiški boksarski zvezdnik Canelo Álvarez s 146 milijoni evrov prihodkov.

Lestvica najboljših desetih dokazuje finančno moč športnih velikanov tudi zunaj nogometnih povezav. Britanski dirkač v formuli ena Lewis Hamilton pri Ferrariju zasluži 86 milijonov evrov, s čimer je izboljšal svoj osebni finančni rekord iz leta 2021.

Tudi mehiškemu boksarskemu šampionu Canelu Álvarezu največ denarja prinašajo Arabci. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Japonec sponzorski kralj

Japonski bejzbolski zvezdnik Šohej Ohtani je s 110 milijoni evrov znova prevzel finančni primat v ligi MLB. Pri njem imajo ključno vlogo prav komercialni posli, saj zunaj igrišča ustvari kar 107 milijonov evrov prihodkov. Med aktivnimi športniki je takšen uspeh v preteklosti dosegel le borec v mešanih borilnih veščinah Conor McGregor, ki je leta 2021 obogatel s prodajo lastne blagovne znamke viskija.

Lestvice razkriva pomemben trend: športne legende kljub zrelim letom ne popuščajo v poslovnem svetu. Povprečna starost prve deseterice znaša rekordnih 37 let, kar je najvišje povprečje, odkar revija Forbes pripravlja to analizo.