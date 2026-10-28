Ronaldova zlata žoga razglašena za najboljšo vseh časov

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je zmagovalec novega izbora za najboljšega dobitnika zlate žoge vseh časov (BOAT), ki sta ga pripravila Uefa in France Football. Portugalec je v glasovanju navijačev ugnal Lionela Messija, precej pozornosti pa je pritegnil način glasovanja.

V še enem poglavju dolgoletnega rivalstva med Cristianom Ronaldom in Lionelom Messijem je bil uspešnejši Portugalec. V izboru za najboljšega dobitnika zlate žoge vseh časov so navijači na prvo mesto postavili Ronaldovo sezono 2008, ko je kot član Manchester Uniteda osvojil prvo od svojih petih zlatih žog.

Drugo mesto je pripadlo Messiju za leto 2012, ko je Argentinec blestel v dresu Barcelone, tretje pa znova Ronaldu, tokrat za njegovo zlato žogo iz leta 2017. Messi sicer z osmimi priznanji ostaja rekorder prestižnega izbora.

Toda novo glasovanje je sprožilo tudi nekaj polemik. Navijači so morali namreč za vsak oddani glas plačati en evro, zato rezultat ne odraža nujno širšega strokovnega soglasja o najboljšem nogometašu vseh časov. Med glasovalci so izžrebali tudi dobitnika dveh vstopnic za podelitev zlate žoge leta 2027.

V izboru je sodelovalo deset nogometnih velikanov z najmanj dvema osvojenima zlatima žogama, med njimi Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Franz Beckenbauer in brazilski Ronaldo.