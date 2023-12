Cristianu Ronaldu ni bil všeč tako glasen prihod Irca v dvorano

Eden najboljših nogometašev vseh časov Cristiano Ronaldo in sloviti UFC borec Conor McGregor sta si v živo ogledala boksarski spektakel v Riadu – "Day of Reckoning". Na dogodku v Savdski Arabiji je Anthony Joshua v glavni borbi večera premagal Otta Wallina, Deontay Wilder pa je vsaj malce presenetljivo izgubil proti Josephu Parkerju.

Portugalec in Irec sta sedela drug ob drugem, ob njiju je sedel tudi organizator Turki Al-Sheikh. Kamere so posnele prihod McGregorja k Ronaldu in odziv Portugalca, ki ni deloval najbolj navdušeno. McGregor je bil nad zgodbo opazno zelo navdušen, Turkiju je s kretnjami in glasnimi besedami napovedal, kdo bo dobil naslednji obračun.

Nazadnje je Irec svojo uro primerjal z Ronaldovo, kar je portugalskemu nogometašu vendarle prineslo nasmešek na obraz. Posnetek obeh športnih zvezdnikov je pozneje hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, kjer se vrstijo številni odzivu njunih prijateljev in sledilcev.