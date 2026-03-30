Črna gora za Slovenijo še pomembnejša kot prej

Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri (18) sprejela svoj drugi izziv v tokratnem terminu Fife. V soboto smo videli na Madžarskem motivirano četo selektorja Boštjana Cesarja, ki pa je parirala gostiteljem le v prvem polčasu. Potem ko je Slovenija zasluženo izgubila prijateljsko tekmo v Budimpešti (1:0), bo poskušala opraviti kaj več v Podgorici in tako bolj mirno pričakati junijsko okno, ki bo že generalka za jesensko sezono Uefine lige narodov.

»Spremljamo tudi druge fante, bolj podrobno pa približno 50 kandidatov za reprezentanco. Tokrat ni bilo naših največjih zvezd, te pa je težko nadomestiti,« je o igralskem kadru dejal selektor Cesar. Gotovo bodo zavele spremembe tudi jutri v Podgorici, kjer bo igrala Slovenija izjemno pomembno tekmo s Črno goro. Zadnja zmaga Slovenije datira v lanski junij, ko je v Celju padla BiH (2:1; Verbič, Vombergar), Kek in zdaj Cesar sta odtlej nanizala bilanco 0-4-3.