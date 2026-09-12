Črni karton v nogometu? Romuni prvi posegli po nenavadni rešitvi

Romunski nogomet bo dobil nov karton. Poleg rumenega in rdečega bo na tekmah najmlajših nogometašev odslej mogoče videti tudi črnega, vendar ta ne bo namenjen igralcem.

Romunska nogometna zveza (FRF) je novo pravilo uvedla v tekmovanjih od kategorije U7 do U16, njegova glavna tarča pa so starši in drugi gledalci, ki s svojim vedenjem prestopijo mejo sprejemljivega. Odločitev je bila sprejeta 11. septembra, pravilo pa je že vključeno v tekmovalne pravilnike za otroke in mladince.

FRF zatrjuje, da je s tem postala prva nogometna zveza na svetu, ki je uvedla karton, namenjen izključno sankcioniranju neprimernega vedenja na tribunah.

Do črnega kartona v treh korakih

Črni karton ne bo deloval tako kot rumeni ali rdeči. Sodnik ga ne bo pokazal ob prvem incidentu, temveč šele po postopku, ki ima tri stopnje.

Najprej bo tekmo začasno prekinil in trenerjema naročil, naj poskušata umiriti svoje navijače oziroma starše. Če se neprimerno vedenje nadaljuje, bo sledila desetminutna prekinitev, igralci pa bodo morali v garderobe.

Če se razmere tudi po nadaljevanju tekme ne umirijo, bo sledil tretji in zadnji korak. Sodnik bo tekmo dokončno prekinil in pokazal črni karton, s katerim bo jasno sporočil, da je bila meja presežena in da se tekma ne bo več nadaljevala.

Morebitne dodatne sankcije bodo nato v rokah disciplinskih organov zveze.

Kazen tudi za starše, ki napadajo lastne otroke

Novo pravilo se ne nanaša le na žalitve sodnikov ali spore z nasprotniki. Med kršitve, zaradi katerih se lahko začne postopek proti gledalcem, sodijo tudi žaljenje, porivanje ali udarjanje lastnega otroka, verbalni in fizični napadi na trenerje, igralce nasprotne ekipe, sodnike in druge uradne osebe ter spori med starši in drugimi gledalci.

Romunska zveza želi s tem predvsem zmanjšati pritisk odraslih na najmlajše igralce. Otroški nogomet naj ostane prostor igre in razvoja, ne pa prizorišče ambicij in frustracij staršev.

Ukrep je del širšega projekta B.R.A.V.O., ki ga je zveza zagnala zaradi težav z nasiljem, ustrahovanjem in pritiskom na otroke. V Romuniji so v preteklosti že zaostrili kazni za neprimerno vedenje trenerjev, v nekaterih mlajših kategorijah pa so uvedli tudi tako imenovani »tihi dan«, ko starši in trenerji ob igrišču ne smejo dajati navodil, glasno komentirati ali kako drugače posegati v dogajanje.

Ne gre za novo splošno nogometno pravilo

Pomembna je tudi razlika: črni karton ni nova sprememba pravil svetovnega nogometa, ki bi jo uvedel Mednarodni odbor nogometnih zvez IFAB. Za zdaj gre izključno za romunsko rešitev v otroških in mladinskih tekmovanjih.

Veljavna pravila IFAB sicer že dopuščajo začasne izključitve na nekaterih ravneh mladinskega, veteranskega in množičnega nogometa, toda to je drugačen ukrep in je namenjen igralcem. Črni karton FRF pa je povezan izključno z vedenjem ljudi ob igrišču.

Če bo romunski poskus uspešen, bo zanimivo spremljati, ali bodo podobno rešitev začele preučevati tudi druge nogometne zveze.