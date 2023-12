Črno-modri hitro postavili stvari na svoje mesto

Nogometaši milanskega Interja so se po zanesljivi zmagi nad Udinesejem s 4:0 vrnili na vrh italijanskega prvenstva. Varovanci Simoneja Inzaghija so z učinkovito predstavo v končnici prvega polčasa – med 37. in 44. minuto so zadeli Turek Hakan Calhanoglu iz 11-metrovke ter Federico Dimarco in Francoz Marcus Thuram iz igre – strli odpor nogometašev iz Vidma. Za črno-modre je v drugem polčasu zadel še Argentinec Lautaro Martinez (84.).

Slovenski reprezentant Jaka Bijol zaradi poškodbe ni igral za Udinese. Njegov reprezentančni in klubski soigralec Sandi Lovrić je v igro vstopil v 62. minuti, medtem ko David Pejičić ni bil v kadru zasedbe iz Furlanije.

Atalanta je na tekmi zasukov v Bergamu premagala Milan s 3:2. Zmagoviti gol je v izdihljajih tekme, v peti minuti sodnikovega podaljška, po miniaturi in strelu s peto dosegel kolumbijski napadalec Luis Muriel. Za Atalanto je dva gola dosegel Nigerijec Ademola Lookman (38. in 55.), za Milan pa sta zadela Francoz Olivier Giroud (45.+3) in Srb Luka Jović (80.).

Stara dama je na petkovi uvodni in osrednji tekmi 15. kola premagala Napoli z 1:0. Edini gol je dosegel Federico Gatti, visokorasli branilec slovitega moštva iz Torina je v 50. minuti po strelu z glavo premagal gostujočega vratarja Alexa Mereta.