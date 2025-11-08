  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Črnogorec lani grizel, letos rasno žalil in dobil eno najvišjih kazni doslej

    Milutin Osmajić je bil spoznan za krivega rasističnega žaljenja Hannibala Mejbrija. Prejel je 9 tekem prepovedi, klub pa ga podpira in je razočaran.
    Črnogorski nogometni reprezentant in napadalec angleškega drugoligaša Preston North End Milutin Osmajić je prejel eno najvišjih kazni v novejši zgodovini angleškega nogometa. FOTO: Ed Sykes via Reuters
    Črnogorski nogometni reprezentant in napadalec angleškega drugoligaša Preston North End Milutin Osmajić je prejel eno najvišjih kazni v novejši zgodovini angleškega nogometa. FOTO: Ed Sykes via Reuters
    Ž. U.
    8. 11. 2025 | 18:43
    3:19
    Črnogorski nogometni reprezentant in napadalec angleškega drugoligaša Preston North End Milutin Osmajić je prejel eno najvišjih kazni v novejši zgodovini angleškega nogometa.

    Angleška nogometna zveza (FA) ga je po osem mesecev trajajočem disciplinskem postopku spoznala za krivega rasističnega žaljenja igralca Burnleyja, Hannibala Mejbrija.

    Šestindvajsetletnemu Osmajiću je bila izrečena prepoved igranja na devetih tekmah, denarna globa v višini 21.000 funtov (približno 25.000 evrov) in obvezna udeležba na izobraževalnem tečaju.

    Angleška nogometna zveza (FA) ga je po osem mesecev trajajočem disciplinskem postopku spoznala za krivega rasističnega žaljenja igralca Burnleyja, Hannibala Mejbrija. FOTO: Lee Smith Via Reuters
    Angleška nogometna zveza (FA) ga je po osem mesecev trajajočem disciplinskem postopku spoznala za krivega rasističnega žaljenja igralca Burnleyja, Hannibala Mejbrija. FOTO: Lee Smith Via Reuters

    Do incidenta je prišlo med februarsko tekmo druge angleške lige med Prestonom in Burnleyjem, ki se je končala brez golov. Tekma je bila v drugem polčasu za več minut prekinjena, potem ko je tunizijski reprezentant Mejbri besno reagiral na besede, ki naj bi mu jih izrekel Osmajić. Mejbri se je nato obširno posvetoval s sodnikom Andrewom Kitchenom.

    Preiskava in odzivi

    Zveza (FA) je sprožila preiskavo in Osmajića marca obtožila kršitve pravila E3.1 (neprimerno vedenje in/ali uporaba žaljivih besed) ter oteževalne kršitve pravila E3.2, ki vključuje neposredno ali posredno sklicevanje na barvo kože in/ali raso.

    Po osemmesečnem postopku, ki je vključeval tudi zasebno zaslišanje septembra, je neodvisna regulativna komisija ugotovila, da je bila obtožba dokazana. Osmajić se bo na igrišča lahko vrnil šele 29. decembra.

    Osmajić je med postopkom »odločno zavračal« in zanikal vse obtožbe. Njegov klub, Preston North End, je v uradnem odzivu sporočil, da so nad odločitvijo »izjemno razočarani«.

    Tunizijski reprezentant Mejbri je besno reagiral na besede, ki naj bi mu jih izrekel Osmajić. FOTO: Peter Powell/AFP
    Tunizijski reprezentant Mejbri je besno reagiral na besede, ki naj bi mu jih izrekel Osmajić. FOTO: Peter Powell/AFP

    V izjavi so poudarili, da je bila odločitev sprejeta na podlagi civilnopravnega standarda »utehtane verjetnosti« (Balance of Probabilities) in ne kazenskopravnega standarda »onkraj razumnega dvoma« (Beyond Reasonable Doubt).

    Dodali so, da je tudi FA v postopku ugotovila, da »odločitev ne predstavlja moralne sodbe, da dejanje ni bilo premišljeno in da ni komentar na njegov splošni značaj«.

    Klub je še zapisal: »Milutin je ves čas trdil, da je nedolžen, in to trdi še naprej. Našega igralca še naprej polno podpiramo.«

    Klub Burnley se na razplet še ni odzval. Se je pa oglasila organizacija Kick It Out, ki je pohvalila Mejbrija za »izjemen pogum«, ker je spregovoril, in izrazila upanje, da mu bo zaključek primera prinesel olajšanje.

    Šestindvajsetletnemu Osmajiću je bila izrečena prepoved igranja na devetih tekmah. FOTO: Ed Sykes via Reuters
    Šestindvajsetletnemu Osmajiću je bila izrečena prepoved igranja na devetih tekmah. FOTO: Ed Sykes via Reuters

    To sicer ni prva visoka kazen za črnogorskega napadalca. Že v prejšnji sezoni 2024/25 je prejel prepoved igranja osmih tekem in 15.000 funtov kazni, ker je na tekmi proti Blackburn Rovers ugriznil nasprotnika Owena Becka.

    Tisto obtožbo o nasilnem vedenju je Osmajić priznal.

    kazen incident rasizem Rasizem v športu angleško prvenstvo Milutin Osmajić Hannibal Mejbri

