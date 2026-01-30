Črnogorec Realu nalil čistega vina: Manjka vodja, ne igralec, ki dela razliko

V Madridu in Španiji Realov poraz v Lizboni proti Benfici še buri duhove in odpira rane. Svoje je dodal še nekdanji zvezdnik belih in tudi športni direktor Predrag Mijatović. Črnogorec ni bil spravljiv in je jasno povedal, kaj gre narobe.

»Realu manjka vodja, ne igralec, ki bi naredil razliko. Ne vidim vodje, ki bi rekel: 'Kaj za vraga počnemo?' Sergio Ramos, Luka Modrić, Karim Benzema, Fernando Hierro, Raúl ... Vodja, na katerega se osredotoča kamera. V moji generaciji je bil vodja Hierro, ko je nekaj rekel, si moral to storiti ne glede na vse,« je povedal 57-letni Mijatović. Tudi goli Kyliana Mbappeja ga niso prepričali.

»Videl sem superiorno Benfico, hitrejšo, bolj pozorno in z večjo željo, je Prdcerga Mijatović ocenil razmarja sila na štadionu luči v Lizboni. FOTO: Pedro Nunes

»Mbappé odličen nogometaš, a ni vodja. Zinedine Zidane s Francijo ni bil vodja, a je bil najboljši igralec. Goli ne naredijo Mbappéja vodje.«

Mijatovića moti tudi stanje duha. »Madrid je zapadel v miselnost 'nič ni narobe', 'izboljšali se bomo' ... In to je v nogometu zelo nevarno. Spet so se pojavili stari duhovi, tisti, ki smo jih videli pri Xabiju Alonsu in lani pri Carlu Ancelottiju? Da ... lani niso osvojili ničesar in so zapadli v miselnost 'popravili bomo', 'to je začasno', 'nič ni narobe', 'izboljšali se bomo' ...,« bi še marsikdo od Realovih privržencev prikimal Mijatovićevi oceni.