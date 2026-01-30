  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Črnogorec Realu nalil čistega vina: Manjka vodja, ne igralec, ki dela razliko

    Predrag Mijatović, nekdanji zvezdnik in športni direktor madridskega velikana, v najboljšems strelcu Kylianu Mbappeju ne vidi vodje v slačilnici in na igrišču
    Predrag Mijatović je v pogovoru za radio El Larguero razkril svoje občutke o stanju pri Realu Madridu. FOTO: Jernej Suhadolnik/Delo
    Predrag Mijatović je v pogovoru za radio El Larguero razkril svoje občutke o stanju pri Realu Madridu. FOTO: Jernej Suhadolnik/Delo
    G. N.
    30. 1. 2026 | 08:30
    30. 1. 2026 | 08:31
    2:05
    V Madridu in Španiji Realov poraz v Lizboni proti Benfici še buri duhove in odpira rane. Svoje je dodal še nekdanji zvezdnik belih in tudi športni direktor Predrag Mijatović. Črnogorec ni bil spravljiv in je jasno povedal, kaj gre narobe.

    »Realu manjka vodja, ne igralec, ki bi naredil razliko. Ne vidim vodje, ki bi rekel: 'Kaj za vraga počnemo?' Sergio Ramos, Luka Modrić, Karim Benzema, Fernando Hierro, Raúl ... Vodja, na katerega se osredotoča kamera. V moji generaciji je bil vodja Hierro, ko je nekaj rekel, si moral to storiti ne glede na vse,« je povedal 57-letni Mijatović. Tudi goli Kyliana Mbappeja ga niso prepričali.

    »Videl sem superiorno Benfico, hitrejšo, bolj pozorno in z večjo željo, je Prdcerga Mijatović ocenil razmarja sila na štadionu luči v Lizboni. FOTO: Pedro Nunes
    »Videl sem superiorno Benfico, hitrejšo, bolj pozorno in z večjo željo, je Prdcerga Mijatović ocenil razmarja sila na štadionu luči v Lizboni. FOTO: Pedro Nunes

    »Mbappé odličen nogometaš, a ni vodja. Zinedine Zidane s Francijo ni bil vodja, a je bil najboljši igralec. Goli ne naredijo Mbappéja vodje.«

    Mijatovića moti tudi stanje duha. »Madrid je zapadel v miselnost 'nič ni narobe', 'izboljšali se bomo' ... In to je v nogometu zelo nevarno. Spet so se pojavili stari duhovi, tisti, ki smo jih videli pri Xabiju Alonsu in lani pri Carlu Ancelottiju? Da ... lani niso osvojili ničesar in so zapadli v miselnost 'popravili bomo', 'to je začasno', 'nič ni narobe', 'izboljšali se bomo' ...,« bi še marsikdo od Realovih privržencev prikimal Mijatovićevi oceni.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Velika vrnitev

    Gospod posebnež, Jose Mourinho, jo je zakuhal Realu in se veselil kot otrok

    V osmino finala neposredno pet od šestih angleških klubov. V dodatne kvalifikacije, žreb bo jutri, tudi Real in branilec lovorike Paris St-Germain.
    Gorazd Nejedly 29. 1. 2026 | 16:39
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Razočarani Mbappe: To ni ekipa prvakov

    Madridski Real je po porazu z Benfico uvodni del lige prvakov zaključil na devetem mestu. Kylian Mbappe je nezadovoljen s predstavami kluba.
    Tim Erman 29. 1. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Trener ali menedžer?

    Slavni Valižan jasno povedal, kako se streže v slačilnici z veliko zvezdniki

    Gareth Bale je z izbranimi besedamo govoril o Xabiju Alonsu, toda tudi jasno povedal, zakaj je bilo njegov rok trajanja pri Realu Madridu kratek.
    21. 1. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Vinicius utišal kritike navijačev: Ne želim si, da mi doma žvižgajo

    Brazilski napadalec Vinicius Junior je v ligi prvakov proti Monacu prikazal izvrstno predstavo. V bran mu je stopil tudi novi trener Alvaro Arbeloa.
    Tim Erman 21. 1. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Volitve

    Trump in Grenlandija: nepričakovani dar za dansko premierko

    Vprašanje je, ali bodo kmalu razpisali volitve in izkoristili svoje politične uspehe.
    29. 1. 2026 | 10:02
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Norveški zvezdnik po podvigu v solzah ošvrknil avstrijske prireditelje

    Na znamenitem nočnem slalomu za svetovni pokal v Schladmingu je Henrik Kristoffersen nadvse čustveno proslavil zmago pred več kot 40.000 gledalci.
    Miha Šimnovec 28. 1. 2026 | 22:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Šport  |  Tenis
    Maraton Špancu

    Carlos Alcaraz je hodil po robu, a je le ujel svoj prvi finale v Melbournu

    Prvopostavljeni teniški igralec je prvi finalist OP Avstralije. Po petih urah in 27 minutah s 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4) ugnal Nemca Alexandra Zvereva.
    30. 1. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Indonezija

    Par zaradi spolnosti in alkohola prejel 140 udarcev z bičem

    Par je bil bičan skupaj s še štirimi osebami, ki so jih spoznali za krive kršitve šeriatskega prava, med njimi tudi uradnika islamske policije.
    30. 1. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Žiga Šeško premagal prijatelja in se približal velikemu slamu

    Slovenski teniški up se je uvrstil v polfinale mladinskega odprtega prvenstva Avstralije po zmagi proti Brazilcu Luisu Augustu Queirozu Miguelu s 6:2 in 7:6.
    30. 1. 2026 | 10:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Liberterra III

    Slovenski policisti v Interpolovi akciji prijeli devet tihotapcev ljudi

    Prijeli so 364 ilegalnih pribežnikov in obravnavali dve žrtvi trgovine z ljudmi. V globalni operaciji pod vodstvom Interpola je bilo izvedenih 3744 aretacij.
    Staš Ivanc 30. 1. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Mehika

    Izjemna arheološka najdba v podzemni komori

    V predhispanskih časih je sova simbolizirala noč in smrt.
    30. 1. 2026 | 09:45
    Preberite več
