Cristiano Ronaldo: Portugalska, konec je!

Eden od največjih nogometašev v zgodovini Cristiano Ronaldo je s čustvenim video zapisom na svojih družbenih omrežjih sporočil, da ne bo več oblekel dresa z državnim grbom. Enainštiridesetletni napadalec, ki je reprezentančno pot začel avgusta 2003, se od kapetanskega traku in kultne številke sedem poslavlja po tehtnem premisleku in zapletih znotraj izbrane vrste pod vodstvom selektorja Jorgeja Jesusa.

Kaj je zapisal Cristiano Ronaldo?

»Prišel je dan, ko moram vrniti reprezentančni dres s številko sedem – dres, ki je pripadal vsem nam. Nikoli ga nisem imel za svojo lastnino, sem pa polna triindvajseta leta čutil neizmeren privilegij in odgovornost, ko sem ga nosil, branil in zastopal na štadionih po vsem svetu. Danes je napočil trenutek, da ga predam prihodnosti.

To ni bila lahka odločitev. Nekaterih korakov namreč ne sprejmemo zgolj z razumom, temveč s srcem. Končuje se potovanje, ki se je začelo avgusta 2003 in mi je za vselej spremenilo življenje. Ko se ozrem nazaj in pomislim na vse, kar sem doživel v reprezentančnem dresu, pred seboj ne vidim le tekem, golov, rekordov ali lovorik.

Za Poretugalsko je Crisatiano Ronaldo zbral 234 nastopov in dosegel rekordnih 146 golov. FOTO: Carl Recine/Action Images Via Reuters

Vidim milijone Portugalcev, ki jih osebno nikoli nisem spoznal, a so postali del mojega življenja. Kajti na koncu dneva je nogomet precej več kot le igra. Nogomet so ljudje. Skozi celotno reprezentančno kariero sem poskušal presegati lastne meje. Želel sem zmagovati, želel sem biti najboljši, želel sem pisati zgodovino. Do sebe sem bil vselej neizprosen, vedno sem hotel več in verjel, da lahko sežemo dlje. Za ta dres sem žrtvoval vse, kar sem imel. Preživeli smo popolne večere, slavili zmage, ki jih ne bom nikoli pozabil, a soočiti smo se morali tudi s porazi, ki še danes skelijo v mojem spominu. Težko se jih spominjam. Tudi sam sem grešil in trpel. Bili so trenutki, ko mi rojakom ni uspelo dati tistega, kar sem si najbolj želel, vendar nikoli nisem odstopil in – kar je najpomembneje – nikoli nisem prehal biti ponosen na to, da zastopam Portugalsko.

V teh letih sem spoznal nekaj zelo preprostih resnic. Goli minejo, pokali ostanejo v muzejih, rekordi se sčasoma podrejo. Obstaja pa nekaj, česar čas ne more izbrisati: mesto, ki ga zasedamo v srcih ljudi. Če sem vas le enkrat osrečil, če je moj gol v vas predramil željo, da objamete bližnjega ali pozabite na vsakodnevne skrbi ... potem je bilo vse skupaj vredno truda.

Biti Portugalec namreč pomeni prav to: skupaj trpimo, skupaj se dvigamo. In znova verjamemo. Portugalska bo vedno potrebovala mlade, ki si upajo sanjati, igralce, ki ne odnehajo, in nove generacije z vero, da lahko dosežejo tisto, kar ni uspelo še nikomur. Država, ki neprekinjeno ustvarja nove junake, je država, ki nikoli ne bo nehala verjeti vase. Hvala vam, ker ste mi omogočili živeti sanje, ki so se začele, ko sem bil še deček in sem v gozdu tekel za žogo.

Vam, moji soigralci, želim nameniti posebno besedo. Hvala za vsak šprint, za vsak objem, za vsako razpravo in za vsak trenutek tišine pred odhodom na igrišče. Skupaj smo proslavljali zmage in po vsakem porazu postali močnejši. Imel sem čast biti vaš kapetan, a noben kapetan ne hodi sam. Vi ste del moje zgodovine.

Hvala vsem trenerjem, funkcionarjem, zdravnikom, fizioterapevtom, ekonomom in številnim ljudem, s katerimi sem sodeloval skozi leta. Mnogi izmed vas se nikoli niste pojavili na fotografijah, a brez vas nobena od teh fotografij ne bi bila mogoča. Hvala moji družini, ker je te sanje delila z mano. Hvala za razumevanje ob moji odsotnosti, za vse žrtve in trenutke, ko je morala reprezentanca zavzeti prostor, ki je pripadal vam. Če sem prišel tako daleč, je to zato, ker smo bili vselej pripravljeni držati skupaj.

Cristiano Ronaldo je osvojil pet zlatih žog. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

In Portugalcem po vsem svetu želim sporočiti še zadnjo stvar. Podoba, ki jo bom za vedno nosil s seboj, je trenutek, ko zadoni nacionalna himna. Ozrem se okoli sebe, vidim soigralce, vidim tribune, otroke, matere, očete in stare starše; vidim rojake, ki so prepotovali nepredstavljive razdalje, da bi bili tam. V tistih minutah izginejo vse naše razlike. Ni več klubov, ni barv, ni razredov, ni poklicev ali različnih mnenj. Ostane le ena, skupna strast.

To je občutek, ki ga bom nosil v sebi do konca svojih dni. Danes se moje potovanje na igriščih z državno reprezentanco končuje. Odhajam z dvignjeno glavo, ponosen na prehojeno pot in z vednostjo, da sem dal vse od sebe. Vendar nikoli ne bom prehal biti eden izmed vas. Še naprej bom trpel, stiskal pesti in se veselil vsake portugalske zmage. Življenje sem posvetil temu, da bi postal najboljši nogometaš na svetu. Danes pa spoznavam, da je bila moja največja zmaga to, da sem si zaslužil zastopati najboljšo državo na svetu.

Hvala vam za teh 23 let. Hvala, ker ste verjeli vame. Dres s številko sedem ostaja, ponos, da sem ga nosil, pa bo za vedno moj. Portugalska bo vedno v meni.

Do snidenja.

Cristiano Ronaldo