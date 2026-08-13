Crvena zvezda je izbrala, jezični in ambiciozni Albert Riera je pravi mož

Vitor Campelos je lahko miren. Na VIP tribuni stadiona Z'dežele ne bo več Alberta Riere, ki je tudi uradno podpisal pogodbo in postal novi trener beograjske Crvene zvezde, je sporočil ugledni italijanski novinar Fabrizio Romano. Španski strokovnjak bo na klopi srbskega prvaka nasledil Dejana Stankovića.

Dogovor je sklenjen, Riera pa bo ekipo prevzel ob pomoči svojega agenta Andyja Bare iz agencije Niagara. Crvena zvezda naj bi prestop oziroma prihod trenerja kmalu potrdila tudi uradno. Pogodba je sklenjena za dve leti.

Prvi stik med Riero in vodstvom Crvene zvezde je bil vzpostavljen v sredo po novinarski konferenci. Pogajanja so se nato hitro nadaljevala, kljub začetnim nesoglasjem glede finančnih pogojev.

Štiriinštiridesetletni Riera bo na klopi Crvene zvezde debitiral že naslednji četrtek, ko bo na stadionu Rajko Mitić v prvem dvoboju play-offa za uvrstitev v evropsko ligo gostovala Viktoria Plzeň.