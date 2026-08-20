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Nogomet

Crvena zvezda na pogon Alberta Riere in Timija Maxa Elšnika oživela

Španec je prvič v vlogi trenerja Crvene zvezde izpeljal v velikem slogu in prebudil tudi slovenskega reprezentanta, podajalca pri dveh od treh golih.
Ne le Crvena zvezda, tudi Timi Max Elšnik (desno) je pod taktirko Alberta Riere oživel. FOTO: Crvena zvezda/facebook
Galerija
Ne le Crvena zvezda, tudi Timi Max Elšnik (desno) je pod taktirko Alberta Riere oživel. FOTO: Crvena zvezda/facebook
G. N.
20. 8. 2026 | 22:50
20. 8. 2026 | 22:53
2:10
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Po razočaranju in slovesu v 3. kolu kvalifikacij za ligo prvakov je največji srbski klub Crvena zvezda odstavil trenerja Dejana Stankovića in izbral Alberta Riera. Sodeč po prvi tekmi v 4. kolu kvalifikacij za evropsko ligo so rdeče-beli izbrali pravega moža. Beograjčani so s 3:0 odpravili češko Viktorio, pori čemer je Špančev prihod prebudil tudi slovenskega reprezentanta Timija maxa Elšnika, ki je bil eden od junakov prepričljive zmage. Pri prvih dveh golih Marka Ivanića je bil asistent. Beograjčane prihodnji teden čaka le še formalnost za napredovanje v evropsko ligo. V njej bosta zagotovo tudi slovenska nogometaš pri Jagiellonii, ki je s 4:0 odpravila gruzinsko Iberio. Nik Prelec je igral do 80. minute, Dušan Stojinović je še vedno poškodovan. Jure Balkovec, igral je vso tekmo, je z Omonio izgubil v Belgiji pri St. Truidnu z 0:1.

Prva tekma, prva zmaga. Alberta Riero le še povratna tekma v Plznu loči od tega, da srbskega velikana popelje v evropsko ligo.  FOTO: Crvena zvezda/facebook
Prva tekma, prva zmaga. Alberta Riero le še povratna tekma v Plznu loči od tega, da srbskega velikana popelje v evropsko ligo.  FOTO: Crvena zvezda/facebook

Prva tekma v zadnjem kvalifikacijskem situ za napredovanje v konferenčno ligo se ni izšla Rijeki in nekdanjemu slovenskemu selektorju Matjažu Keku. Rečani so izgubili na Danskem. pri Midtjyllandu z 0:2. Velik korak proti KL je naredil Borac iz Banjaluke z zmago s 3:1 na Islandiji proti Vikingurju. Sandi Ogrinec ni dobil priložnosti. Gornik Zabrze je doma izgubil proti Monacu z 2:3, Erik Janža je igral vso tekmo. Po domačem neodločenem izidu z 2:2 proti Hradecu Kralove in brez Adama Gnezde Čerina na igrišču bo Panathinikos evropsko jesen reševal na Češkem.

Rijeka je bila pod taktirko Matjaža Keka brez možnosti na Danskem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Rijeka je bila pod taktirko Matjaža Keka brez možnosti na Danskem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

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Timi Max ElšnikCrvena zvezdaAlbert RieraMatjaž Kekkvalifikacije za konferenčno ligokvalifikacije za evropsko ligo

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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