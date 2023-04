Crvena zvezda prvak še šestič zapored

Nogometaši Crvene zvezde so si z zmago proti Bački Topoli s 4:1 zagotovili šesti zaporedni naslov prvaka Srbije. Pred drugouvrščenima kluboma, to sta Bačka Topola in Čukarički, imajo kar 23 točk prednosti.

Z naslovom prvaka si je Crvena zvezda zagotovila mesto v skupinskem delu lige prvakov. Drugouvrščena ekipa bo igrala v kvalifikacijah. Zanj se potegujeta še Partizan in Vojvodina, ki za drugim mestom zaostaja pet točk.