Crystal Palace in Rayo Vallecano drevi za prvo evropsko lovoriko

Nogometaši Crystal Palacea in Raya Vallecana bodo danes sinoči ob 21. uri v Leipzigu igrali finale konferenčne lige. V petem finalnem obračunu v zgodovini tekmovanja stavnice vlogo favorita dajejo angleški zasedbi, poglavitna razlika je opazna v vrednosti ekip. Po ocenah Transfermarkta je ekipa iz Anglije vredna 540 milijonov evrov, zasedba Raya Vallecana pa kar petkrat manj, in sicer 107 milijonov evrov.

Obema ekipama so evropska tekmovanja precejšnja neznanka, zato bosta zvečer spisala najpomembnejše poglavje svoje zgodovine.

Crystal Palace šele prvič – enkrat je sicer igral v bivšem pokalu intertoto – igra v evropskih tekmovanjih in je takoj prišel do svojega prvega finala. V njem bo lovil svojo drugo veliko lovoriko, potem ko je lani osvojil pokal FA.

Rayo Vallecano je prav tako prvič v evropskem finalu, zanj pa bi bila to prva velika lovorika. Pred tem je najdlje prišel v sezoni 2000/01, ko je igral v četrtfinalu takratnega pokala Uefa.

Crystal Palace si je lani priigral zmago v FA pokalu, sedaj ima možnost osvojiti še evropsko trofejo. FOTO: John Sibley/Reuters

Angleška vrsta iz južnega Londona je v izločilnih bojih na poti do finala izločila Zrinjski Mostar, AEK Larnako, Fiorentino in Šahtar Doneck, španska pa Samsunspor, AEK Atene in Strasbourg.

Zmagovalec finala si bo ob 11-kilogramskem pokalu zagotovil igranje v ligaškem delu evropske lige v sezoni 2026/27, razen če si ni že zagotovil lige prvakov ali evropske lige skozi domače tekmovanje. Tekmo na stadionu s približno 45.000 sedišči bodo sodili Italijani na čelu z Mauriziem Marianijem.

Doslej so naslove v tem tekmovanju osvojili Roma, West Ham, Olympiakos in lani Chelsea.