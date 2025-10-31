Čudež v São Paulu: Zgodovinski preobrat Palmeirasa za sanjski brazilski finale

Nogometaši Palmeirasa so v četrtek zvečer uprizorili noč, ki se bo za vedno vpisala v zgodovino pokala Libertadores. Kot poroča beIN SPORTS, je ekipi trenerja Abela Ferreire na bučnem stadionu Allianz Parque v São Paulu uspel epski preobrat.

Potem ko so na prvi polfinalni tekmi v Ekvadorju izgubili proti Ligi de Quito z 0:3, so na povratni tekmi slavili s 4:0 in si s skupnim izidom 4:3 zagotovili vstopnico za veliki finale.

Tam jih čaka še en brazilski velikan, Flamengo, kar obeta legendaren zaključek južnoameriškega klubskega tekmovanja.

Palmeiras po zaostanku 0:3 razbil Ligo de Quito s 4:0 FOTO: Nelson Almeida/AFP

Izjemen začetek in vrnitev upanja

Portugalski strateg Ferreira je pred tekmo obljubljal »magično noč«, kot poroča Voz.us, in njegova ekipa je obljubo vzela resno. Palmeiras je po poročanju beIN SPORTS od prve minute vsilil neusmiljen ritem, ki je ekvadorsko obrambo pustil brez sape. Intenzivnost, ki jo je zahteval Ferreira, je bila očitna v vsaki potezi, stadion pa je grmel v upanju na čudež.

Preboj je prišel v 20. minuti. Paragvajec Ramón Sosa se je odlično znašel po podaji Allana Eliasa in z glavo zanetil tribune. Pritisk Brazilcev se je nadaljeval.

Ko se je prvi polčas že iztekal, je udaril še branilec Bruno Fuchs. Po prekinitvi in zmedi v kazenskem prostoru Ekvadorcev, kjer je žogo nadzoroval Roque, je Fuchsu v 45. minuti in peti minuti dodatka uspelo žogo potisniti v mrežo za 2:0. Rezultat je Allianz Parque poslal v ekstazo in Ligo de Quito pustil na kolenih.

Intenzivnost, ki jo je zahteval trener Brazilcev Abel Ferreira, je strla nasprotnika. FOTO: Nelson Almeida/AFP

Dokončan preobrat v režiji Veige

Drugi polčas se je po poročilu beIN SPORTS spremenil v čustven boj. Palmeiras je za izenačenje skupnega izida potreboval le še en gol. Ta je prišel v 68. minuti, ko je na sceno stopil Raphael Veiga. Po podaji Vitorja Roqueja, ki je žogo poslal prek kazenskega prostora, je Veiga mirno zaključil za 3:0.

A »Verdão« se s tem ni zadovoljil. Z bučno podporo s tribun je v 82. minuti Allan Andrade prodrl v kazenski prostor, kjer ga je nepravilno zaustavil Carlos Gruezo. Sodnik je pokazal na belo točko.

Odgovornost je znova prevzel Raphael Veiga. Z levico je močno udaril po sredini gola in dokončal enega najbolj izjemnih preobratov v novejši zgodovini tekmovanja. Veiga je s tem postavil končni izid 4:0.

Statistika tekme, ki jo navaja portal Last Word on Football (LWOS), priča o popolni prevladi, saj je Palmeiras proti Ligi sprožil kar 28 strelov v primerjavi z osmimi Ekvadorcev in imel skoraj dvotretjinsko posest žoge.

Edina slaba novica za Palmeiras je, da bo Vitor Roque, ki je prispeval ključni asistenci, moral izpustiti finale zaradi rumenih kartonov, še dodaja LWOS.



Paragvajski branilec Palmeirasa Gustavo Gomez slavi in kaže napis z besedilom '90 minut na stadionu Allianz Parque je zelo dolgih' FOTO: Miguel Schincariol/AFP

Flamengo zdržal pritisk v Argentini

Palmeiras se bo v finalu pomeril s Flamengom, ki si je svoje mesto zagotovil že v sredo. Po poročanju AP je Flamengo na povratni tekmi proti argentinskemu Racing Clubu v Buenos Airesu iztržil remi 0:0 in napredoval s skupnim izidom 1:0, doseženim na prvi tekmi.

Naloga za Flamengo v Argentini ni bila lahka, saj so po poročanju AP večji del drugega polčasa igrali z desetimi možmi. Last Word on Football poroča, da so navijači Racinga ustvarili »kotel hrupa, ognja in barv«, a njihova ekipa kljub 20 strelom (od tega le štirje v okvir gola) ni uspela prebiti obrambe Flamenga.

Brazilija znova kraljuje

Finale, ki bo 29. novembra na stadionu Monumental v Limi v Peruju, bo tako povsem brazilski. To Braziliji zagotavlja že osmi naslov prvaka pokala Libertadores v zadnjih devetih izvedbah.

Palmeiras je proti Ligi sprožil kar 28 strelov v primerjavi z osmimi Ekvadorcev. FOTO: Nelson Almeida/AFP

Zanimivo je tudi, da se obe ekipi borita za prevlado v zgodovini. Zmagovalec bo postal prva brazilska ekipa, ki bo tekmovanje osvojila štirikrat, saj imata trenutno tako Palmeiras (zmagovalec v letih 1999, 2020, 2021) kot Flamengo (zmagovalec v letih 1981, 2019, 2022) po tri naslove.