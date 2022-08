Čudežni preobrat v Dortmundu

Borussia Dortmund je v 3. krogu nemškega nogometnega prvenstva doživela hladen tuš in poraz z Werderjem v končnici tekme z 2:3. Prvak Bayern bo igral v nedeljo pri Bochumu.

Borussia Dortmund in Bayern sta bila po dveh krogih edina s stoodstotnim izkupičkom, a se je Porurcem danes zataknilo. V končnici tekme so zapravili vodstvo z 2:0, potem ko so imeli s povratniki med prvoligaše iz Bremna veliko dela. A po prvem golu v izdihljajih prvega polčasa Juliana Brandta in Raphaela Guerreira v 77. minuti se je zdelo, da je tekma odločena.

Toda gostje so poskrbeli za popoln preobrat v le šestih minutah. Najprej je v 89. znižal Lee Buchanan, v tretji minuti sodnikovega dodatka je izenačil Niklas Schmidt, šokirane in zbegane rumeno-črne pa je po napaki v obrambi in protinapadu kaznoval še Oliver Burke.

Werder je je letos vrnil v prvo ligo, Borussia pa je tik pred sezono ostala brez glavne okrepitve v napadu Sebastiena Hallerja, ki so mu odkrili raka mod.