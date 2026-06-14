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Nogomet

Curaçao prestrašil Nemčijo, slednja ga je nato zmlela

Curaçao, najmanjša država v zgodovini svetovnih prvenstev in debitant na največjem nogometnem odru, ni mogel opraviti veliko proti Nemčiji.
Kai Havertz se je takole veselil enega od doseženih golov. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
Galerija
Kai Havertz se je takole veselil enega od doseženih golov. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
F. T.
14. 6. 2026 | 21:15
14. 6. 2026 | 21:21
3:34
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Nemška nogometna reprezentanca je svetovno prvenstvo začela z zmago, kakršno si je želel selektor Julian Nagelsmann. V Houstonu je v skupini E premagala Curaçao s 7:1 (3:1), vendar visoka zmaga ne pove vsega: nogometni eksot s Karibov je za kratek čas poskrbel za šok in Nemce spomnil na boleče spodrsljaje z zadnjih dveh turnirjev.

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Nemčija je bila izrazit favorit in je tekmo odprla po načrtu. Že v 6. minuti je Lukas Nmecha po dvojni podaji s Florianom Wirtzem dosegel prvi gol za 1:0. Zdelo se je, da bo šlo za enosmeren promet, saj je »elf« hitro nizal priložnosti, toda ni pravočasno rešil dvoma o zmagovalcu.

Zgodovinski trenutek za Curaçao

Curaçao, najmanjša država v zgodovini svetovnih prvenstev in debitant na največjem nogometnem odru, je v 18. minuti dočakal zgodovinski trenutek. Livano Comenencia je z drugim strelom svoje reprezentance na tekmi premagal Manuela Neuerja in dosegel prvi gol Curaçaa na mundialih. Žoga se je ob strelu odbila tudi od Joshue Kimmicha, vendar je bilo veselje karibske reprezentance popolno.

Nad razpletom tekme je bil navdušen tudi sloviti nemški trener Jürgen Klopp. FOTO: Paul Ellis/AFP
Nad razpletom tekme je bil navdušen tudi sloviti nemški trener Jürgen Klopp. FOTO: Paul Ellis/AFP

Nemcem je za nekaj minut zastal dih. Spomin na svetovni prvenstvi 2018 in 2022, ko so se poslovili že po skupinskem delu, je bil dovolj svež, da je izenačenje sprožilo neprijetno tišino v njihovih vrstah. Toda tokrat se scenarij ni ponovil.

Nemški selektor Julian Nagelsmann FOTO: Annegret Hilse/Reuters
Nemški selektor Julian Nagelsmann FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Za pomiritev je v 38. minuti poskrbel Nico Schlotterbeck. Po kotu odličnega Nathanaiela Browna je z glavo zadel za 2:1 in Nemčiji vrnil nadzor nad tekmo. Branilec je gol proslavil s poudarjenim kazalcem na biceps, medtem ko se je pri Neuerju, ki se je vrnil v reprezentanco in postal najstarejši nemški igralec na svetovnih prvenstvih, znova omenjala njegova znamenita »nacionalna meča«. Če je bil Neuer simbol vrnitve, je bil Schlotterbeckov zadetek trenutek, ki je tekmo obrnil v pravo smer.

Livano Comenencia je zabil prvi gol na svetovnih prvenstvih za reprezentanco Curaçaa. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
Livano Comenencia je zabil prvi gol na svetovnih prvenstvih za reprezentanco Curaçaa. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Do odmora so Nemci prednost še povečali. Nmecha je v sodniškem dodatku izsilil enajstmetrovko, Kai Havertz pa jo je zanesljivo izkoristil za 3:1. Napadalec nemške reprezentance je s tem potrdil sloves zanesljivega izvajalca najstrožjih kazni. 

V drugem polčasu se je zgodilo pričakovano

V drugem polčasu se je zgodilo pričakovano, končalo se je z izidom 7:1. Nemčija je tako prvič po letu 2014 dobila uvodno tekmo svetovnega prvenstva. Zaradi razširjenega formata, v katerem v izločilne boje napreduje tudi osem najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc, si je s takšno zmago že močno odprla vrata nadaljevanja.

Tekma se je končala z izidom 7:1. FOTO: Phil Noble/Reuters
Tekma se je končala z izidom 7:1. FOTO: Phil Noble/Reuters

Toda pravo merilo za Nagelsmannovo reprezentanco šele prihaja. Curaçao je bil zgodovinska zgodba in simpatičen debitant, ne pa tekmec, po katerem bi lahko Nemčija že sodila o svojih največjih ambicijah. Naslednji tekmi proti Slonokoščeni obali in Ekvadorju bosta gotovo pokazali več.

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EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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