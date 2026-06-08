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Nogomet

Tako se pride na mundial, Curaçao zablestel še pred prvim žvižgom (VIDEO)

Velikost otoka ni edina zgodovinska posebnost te ekipe. Curaçao bo na SP popeljal najstarejši selektor v zgodovini SP, 78-letni Dick Advocaat.
Igralci Curaçaa so prispeli na šolskem avtobusu brez stekel na oknih. FOTO: Pong Pong/AFP
Galerija
Igralci Curaçaa so prispeli na šolskem avtobusu brez stekel na oknih. FOTO: Pong Pong/AFP
Peter Zalokar
8. 6. 2026 | 19:24
8. 6. 2026 | 20:54
2:58
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Večina ekip je na SP prispela z velikimi letali, pobarvanimi v barve držav. V kravatah in na rdečih preprogah. Reprezentanca Curaçaa, najmanjše države, ki ji je kdaj uspelo priti na svetovno prvenstvo v nogometu, pa je na turnir v ZDA, Mehiki in Kanadi prišla v svojem slogu. Zgodba malce spominja na Ledene steze, film o prvem nastopu jamajškega boba na olimpijskih igrah ...

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Curacao postavil mejnik: Na mundial kot najmanjša država v zgodovini (VIDEO)

Curaçao je prispel na univerzo Florida Atlantic v Boca Ratonu v modrem šolskem avtobusu brez stekel na oknih, iz katerega je glasno donela lokalna glasba, igralci pa so prepevali. Moštvu, za katerega ni nihče verjel, da ima sploh kakršno koli možnost, da bi se uvrstilo na SP, je marca uspelo nemogoče.  

Na otoku s komaj 157.100 prebivalci je »Modri val« spomladi povsem presenetil v kvalifikacijah. Curaçao, 82. reprezentanca na lestvici Fife, je moral v zadnji kvalifikacijski skupini za SP premagati Jamajko, Trinidad in Tobago ter Bermude.

Reprezentanca je bila ustanovljena leta 2010 in nihče ni mogel napovedati njenega bliskovitega vzpona. Na SP se je uvrstila po remiju z Jamajko v zadnjem krogu, kar je navijače spravilo v ekstazo. 

Modri val bo senzacija SP. FOTO: Pong Pong/AFP
Modri val bo senzacija SP. FOTO: Pong Pong/AFP

Velikost otoka ni edina zgodovinska posebnost te ekipe. Curaçao bo na SP popeljal najstarejši selektor v zgodovini svetovnih prvenstev: 78-letni nekdanji nizozemski reprezentant Dick Advocaat, ki je nazadnje vodil Sunderland.

Livano Comenencia verjame, da Curacao ne bo »kanta za nabijanje«. FOTO: Pong Pong/AFP
Livano Comenencia verjame, da Curacao ne bo »kanta za nabijanje«. FOTO: Pong Pong/AFP
Skupina E, v katero je bil Curaçao uvrščen, je zelo težka. Karibska država se bo morala pomeriti z Nemčijo, Slonokoščeno obalo in Ekvadorjem. A to ni omajalo upanja igralcev, med njimi Livana Comenencie, ki igra v Švici za Zürich.

Najbolj znani navijač Curaçaa »Brenton Captain Blue Face Balentien« FOTO: Pong Pong/AFP
Najbolj znani navijač Curaçaa »Brenton Captain Blue Face Balentien« FOTO: Pong Pong/AFP

»Ko se tekma začne, je mogoče vse. Vedno je 11 proti 11, ne pet proti 11,« je dejal Comenencia. »Vse je mogoče, tudi proti Nemčiji. Mislim, da bodo štiri točke dovolj, da se uvrstimo v naslednjo fazo tekmovanja, zmaga in remi. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da nam uspe.«

Curaçao bo treninge nadaljeval na Floridi, preden se bo v prvi tekmi v Houstonu 14. junija (19.00 po našem času) pomeril z Nemčijo.

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