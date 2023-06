Čustveno opravičilo Neymarja noseči Bruni

Brazilski nogometni superzvezdnik Neymar (31) ima težave na igrišču in zunaj njega. Javno je objavil dolgo opravičilo svojemu dekletu Bruni Biancardi (29), v katerem je priznal, da je storil veliko napako in prosil za odpuščanje. Šlo naj bi za nezvestobo.

Neymar in Bruna sta se začela dobivati leta 2021 in januarja 2022 oznanila zvezo. Aprila letos pa sta sporočila, da pričakujeta otroka. Neymar naj bi Bruno varal z blogerko in vplivnico Fernanda Campos. Z Bruno imata sicer dogovor, pod katerimi pogoji se lahko Neymar dobiva z drugimi ženskami, vendar je kršil določila, kot so diskretnost, izogibanje javnosti in uporaba zaščite.

»Bru, to delam zate in tvojo družino. Opravičiti neopravičljivo, ni potrebe. Toda potrebujem te v svojem življenju. Naredil sem napako v tako občutljivem trenutku, kot je materinstvo,« je med drugim zapisal nekdanji član Barcelone.

To bo njegov prvi otrok z Bruno, vplivnico in manekenko, ki ima 3,8 milijona sledilcev na instagramu in svojo znamko oblačil. Neymar že ima sina z nekdanjo partnerico Carolino Dantas, Davi Luca se je rodil, ko je imel Neymar šele 19 let in je še igral za domači klub Santos.

Neymarjeva prihodnost v Paris SG je nejasna, klub si ga ne želi več in želi začeto novo obdobje brez njega in Lionela Messija. Zanj se zanimajo Manchester City, Manchester United in Newcastle, Neymar pa je dejal, da bo zapustil Pariz samo v primeru, da bo dal ponudbo Manchester United.

Neymar ne igra od 14. februarja, ko se je poškodoval proti Bayernu. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

PSG je dal nedavno opomin Neymarju, ker se je v Monte Carlu udeležil dirke formule 1, čeprav je že od februarja poškodovan. Bil je tudi na VN Španije v Barceloni in si v Miamiju ogledal finale lige NBA.

Za nameček so sinoči v Braziliji aretirali Neymarjevega očeta, ker je na družinskem posestvu kršil okoljevarstvene zakone, ko je želel zgraditi umetno jezero.