  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Čustveno slovo slovenskega nogometnega reprezentanta

Adam Gnezda Čerin bo zamenjal sredino in zaigral za nov klub.
Adam Gnezda Čerin (na sredini) bo igral za nov klub. FOTO: Michal Cizek/AFP
Galerija
Adam Gnezda Čerin (na sredini) bo igral za nov klub. FOTO: Michal Cizek/AFP
M. Š., STA
28. 8. 2026 | 11:09
28. 8. 2026 | 11:13
1:40
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenski nogometni reprezentant Adam Gnezda Čerin je zapustil grškega prvoligaša Panathinaikos in postal član kluba Al Wahda. Po podatkih Transfermarkta je z vodstvom kluba iz Združenih arabskih emiratov (ZAE) podpisal pogodbo do 30. junija 2028.

image_alt
Hrvati v pričakovanju zgodovinskega večera

Vodilni možje pri Al Wahdi so za prestop našega vezista Panathinaikosu plačali tri milijone evrov odškodnine. Tako Gnezda Čerin kot njegov novi delodajalec sta vest o selitvi potrdila na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Slovenec se je sicer od Aten poslovil s precej čustvenim zapisom.

»Odhajam z mešanimi občutki, saj menim, da bi Panathinaikosu še vedno lahko pomagal. Morda se bodo naše poti v prihodnosti spet križale. Ekipi želim vse najboljše z upanjem, da naslov državnega prvaka vrne tja, kamor spada,« je zapisal Gnezda Čerin. Pri Panathinaikosu so ob slovesu zabeležili: "Za vedno eden od nas."

Gnezda Čerin je na dosedanji športni poti nosil še drese Domžal, Nürnberga in Rijeke, pri kateri je igral pred odhodom v Atene. Za slovensko reprezentanco je zbral 51 nastopov in dosegel sedem zadetkov.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
UEFA

Kapetana PSG nagradili za izjemno človeško gesto

»Nogomet je poln trenutkov, ki se zdijo večji od življenja,« je ob podelitvi priznanja dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.
28. 8. 2026 | 10:06
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Hrvati v pričakovanju zgodovinskega večera

V londonski areni O2 bo jutri na sporedu velik spektakel, že pred začetkom pa strasti razvnema psihološka vojna.
Miha Šimnovec 28. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Zgodba o Novaku Đokoviću

Nole ve, kako nahraniti pošast v sebi

Srbski teniški šampion Novak Đoković bo v New Yorku začel lov na 25. lovoriko za grand slam. Bolj ko so ga skušali zlomiti, močnejši je postal.
Miha Šimnovec 28. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nekdanji vrhunski skakalni trener dolgo skrival odvisnost, nato prestopil mejo

Svoje težave se je zavedal že več let. Kljub temu jo je skrival pred bližnjimi, vse bolj pa tudi pred samim seboj. Izgube so vodile v začarani krog ...
Miha Šimnovec 26. 8. 2026 | 11:55
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Zgodba o Hermannu Maierju

Spomin na grozljivo nesrečo: Bil je skoraj mrtev, nato je postal nesmrten

Nekdanji avstrijski smučarski šampion Hermann Maier se še danes zahvaljuje bogu: Verjamem, da je bila nesreča znamenje od zgoraj – da tudi jaz nisem brez meja.
Miha Šimnovec 25. 8. 2026 | 12:46
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Hamilton besen: Ali sem za vas zgolj poskusni zajček?

Po včerajšnji dirki formule 1 za veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu odmeva tudi spor pri Ferrariju.
Miha Šimnovec 24. 8. 2026 | 16:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji 2026

Vuelta 2026, šesta etapa: bo Pogačar danes napadel?

Dirka po Španiji: pred nami je nadvse razburljiva etapa, katere vrhunec bo vzpon na Puerto el Bartolo.
27. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Dončić dobil košarico, Kuminga je zavrnil milijone in šel na sever

Košarkarji Los Angeles Lakers so ostali praznih rok, Jonathan Kuminga je podpisal pogodbo z Minnesoto Timberwolves.
27. 8. 2026 | 09:03
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Hrvaška

Incident na Brionih: Slovenci plovilo zakamuflirali v vojaško, da bi se izognili plačilom

Kot navaja portal morski.hr, so slovenski in tudi hrvaški državljani poskušali z lažno vojaško identiteto obiti varnostne protokole in finančne obveznosti.
26. 8. 2026 | 20:53
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji

Pogačar odkril, kdo je najbolj znana oseba v njegovem imeniku

V hitropoteznem intervjuju za TNT Sports, ki prenaša dirko po Španiji, je Tadej Pogačar odkril številne zanimivosti, tudi to, kateri šport ima najraje.
27. 8. 2026 | 07:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
28. 8. 2026 | 08:56
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Od kakovosti do tržne moči podjetij

Podjetja morajo rešitve obravnavati celostno, saj so brez razumevanja kupcev težko uspešna.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Oddaljeni trgi

Slovenska podjetja na 190 trgih po 190 pravilih

Na začetku projekta je pomembno sodelovanje lokalnih strokovnjakov in strokovnih partnerjev ter dobaviteljev doma.
Milka Bizovičar 28. 8. 2026 | 04:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Financiranje podjetij

Milijarda evrov za podjetja: za kaj vse lahko dobijo ugodnejše financiranje?

Podjetjem so na voljo novi produkti za financiranje razvoja, investicij, rasti in reševanja likvidnosti ob zunanjih šokih.
Milka Bizovičar 27. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

Uroš Bider zadnja leta vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.
Nejc Gole 26. 8. 2026 | 11:32
Preberite več

Več iz teme

Adam Gnezda ČerinAl WahdaPanathinaikosZdruženi arabski emirati

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Balkan

Srbski minister napovedal pokop Mladića z najvišjimi državnimi častmi

V Republiki Srbski se vrstijo zbiranja in cerkveni obredi v spomin generalu Ratku Mladiću. Bošnjaški podpredsednik te entitete BiH obsodil zbiranje v Zvorniku.
28. 8. 2026 | 11:09
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Čustveno slovo slovenskega nogometnega reprezentanta

Adam Gnezda Čerin bo zamenjal sredino in zaigral za nov klub.
28. 8. 2026 | 11:09
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Portret tedna

Državljan Miha Brejc

Portret tedna: kdo je Miha Brejc? Peticijo, ki je zahtevala odstop predsednika državnega zbora, je podpisalo 70.000 ljudi.
Ali Žerdin 28. 8. 2026 | 11:05
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Trumpov arhipelag gulag

Guantánamo pod Eksekucijsko goro

Esvatini. Absolutna monarhija, ki ji že natanko štirideset let s trdo roko vlada kralj Msvati III. Demokracija tu obstaja samo na papirju.
Branko Soban 28. 8. 2026 | 11:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Moj konec tedna

Uma Štader: Nisem ravno tiha punca

Mlada igralka in glavna junakinja filmov Gajin svet 2 in 3 se je pred kratkim vrnila s filmskega festivala v Sarajevu.
Urša Izgoršek 28. 8. 2026 | 11:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Portret tedna

Državljan Miha Brejc

Portret tedna: kdo je Miha Brejc? Peticijo, ki je zahtevala odstop predsednika državnega zbora, je podpisalo 70.000 ljudi.
Ali Žerdin 28. 8. 2026 | 11:05
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Trumpov arhipelag gulag

Guantánamo pod Eksekucijsko goro

Esvatini. Absolutna monarhija, ki ji že natanko štirideset let s trdo roko vlada kralj Msvati III. Demokracija tu obstaja samo na papirju.
Branko Soban 28. 8. 2026 | 11:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Moj konec tedna

Uma Štader: Nisem ravno tiha punca

Mlada igralka in glavna junakinja filmov Gajin svet 2 in 3 se je pred kratkim vrnila s filmskega festivala v Sarajevu.
Urša Izgoršek 28. 8. 2026 | 11:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: dolgoročna vloga plinovodnih omrežij

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija (video)

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Bo umetna inteligenca zmagala v novi dobi digitala?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:15
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Ilirika se v Zagreb širi zaradi krepitve hrvaškega kapitalskega trga

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
Nejc Gole 24. 8. 2026 | 13:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
25. 8. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Sedemdeset let zgodb, ki jih soustvarjajo ljudje

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 10:59
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo