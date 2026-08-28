Čustveno slovo slovenskega nogometnega reprezentanta

Slovenski nogometni reprezentant Adam Gnezda Čerin je zapustil grškega prvoligaša Panathinaikos in postal član kluba Al Wahda. Po podatkih Transfermarkta je z vodstvom kluba iz Združenih arabskih emiratov (ZAE) podpisal pogodbo do 30. junija 2028.

Vodilni možje pri Al Wahdi so za prestop našega vezista Panathinaikosu plačali tri milijone evrov odškodnine. Tako Gnezda Čerin kot njegov novi delodajalec sta vest o selitvi potrdila na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Slovenec se je sicer od Aten poslovil s precej čustvenim zapisom.

»Odhajam z mešanimi občutki, saj menim, da bi Panathinaikosu še vedno lahko pomagal. Morda se bodo naše poti v prihodnosti spet križale. Ekipi želim vse najboljše z upanjem, da naslov državnega prvaka vrne tja, kamor spada,« je zapisal Gnezda Čerin. Pri Panathinaikosu so ob slovesu zabeležili: "Za vedno eden od nas."

Gnezda Čerin je na dosedanji športni poti nosil še drese Domžal, Nürnberga in Rijeke, pri kateri je igral pred odhodom v Atene. Za slovensko reprezentanco je zbral 51 nastopov in dosegel sedem zadetkov.