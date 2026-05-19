Dalić izbral ekipo, ki bo na mundialu zastopala Hrvaško

Selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić je objavil seznam za poletno svetovno prvenstvo v Kanadi, Mehiki in ZDA. »Izbral sem najboljše, igralce sem spremljal dlje časa. Reprezentanca ni samo trenutek, je dvoletni cikel. Takšno razmišljanje me je pripeljalo do dveh medalj,« je ob objavi seznama potnikov dejal Dalić.

»Priprave bomo začeli 25. maja z igralci, katerih prvenstva so se končala konec tedna, ostali pa se bodo ekipi pridružili 29. maja. Dokončen seznam bo znan 1. junija. Igralcem moramo dati tudi odmor. Upam, da bodo vsi zdravi in pripravljeni,« je dejal hrvaški selektor.

Seznam Hrvaške za SP: VRATARJI: Dominik Livaković (Dinamo), Dominik Kotarski (Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City); BRANILCI: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV); VEZISTI: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka); NAPADALCI: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg).

»Za tem seznamom stojim. Marca smo imeli odlično sezono, nisem imel razloga za velike spremembe, držal sem se svoje ideje, ki me je vodila vsa ta leta,« je dodal Dalić, ki je kot glavni cilj reprezentance izpostavil napredovanje iz skupine, v kateri so še Anglija, Gana in Panama.

Hrvati se bodo v pripravah na mundial 7. junija v Varaždinu na prijateljski tekmi pomerili tudi s Slovenijo.