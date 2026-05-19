  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Dalić izbral ekipo, ki bo na mundialu zastopala Hrvaško

Hrvati se bodo v pripravah na mundial 7. junija v Varaždinu na prijateljski tekmi pomerili tudi s Slovenijo.
Dalić je Hrvaški na svetovnih prvenstvih že prinesel dve medalji, tretjo bo poskusil osvojiti kmalu. FOTO: Savo Prelevic/Afp
Galerija
Dalić je Hrvaški na svetovnih prvenstvih že prinesel dve medalji, tretjo bo poskusil osvojiti kmalu. FOTO: Savo Prelevic/Afp
L. Š., STA
19. 5. 2026 | 14:00
2:19
A+A-

Selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić je objavil seznam za poletno svetovno prvenstvo v Kanadi, Mehiki in ZDA. »Izbral sem najboljše, igralce sem spremljal dlje časa. Reprezentanca ni samo trenutek, je dvoletni cikel. Takšno razmišljanje me je pripeljalo do dveh medalj,« je ob objavi seznama potnikov dejal Dalić.

image_alt
Odločitev padla tik pred zdajci: Neymar bo na mundialu zaigral za Brazilijo

»Priprave bomo začeli 25. maja z igralci, katerih prvenstva so se končala konec tedna, ostali pa se bodo ekipi pridružili 29. maja. Dokončen seznam bo znan 1. junija. Igralcem moramo dati tudi odmor. Upam, da bodo vsi zdravi in pripravljeni,« je dejal hrvaški selektor.

Seznam Hrvaške za SP:

VRATARJI: Dominik Livaković (Dinamo), Dominik Kotarski (Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City);

BRANILCI: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV);

VEZISTI: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka);

NAPADALCI: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg).

»Za tem seznamom stojim. Marca smo imeli odlično sezono, nisem imel razloga za velike spremembe, držal sem se svoje ideje, ki me je vodila vsa ta leta,« je dodal Dalić, ki je kot glavni cilj reprezentance izpostavil napredovanje iz skupine, v kateri so še Anglija, Gana in Panama.

Hrvati se bodo v pripravah na mundial 7. junija v Varaždinu na prijateljski tekmi pomerili tudi s Slovenijo.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
SP 2026

Iranska reprezentanca začela pot proti ZDA

Iranska nogometna reprezentanca je odpotovala v Turčijo, kjer jo čaka pripravljalna tekma pred odhodom na mundial v ZDA.
18. 5. 2026 | 10:33
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Komentar

Zakaj bi bil Čeferin tudi naslednjič brez pravega tekmeca

Ni čudno, da kaže Aleksandru Čeferinu v boju za nov mandat predsednika Uefe odlično, za to ga nagovarjajo tudi zahodnjaki in Skandinavci.
Jernej Suhadolnik 18. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Strah vzbujajoča zasedba

Francoski selektor je razkril karte, trikolori za naslov z atomskim napadom

Didier Deschamps je razkril 23 kandidatov za napad na tretji naslov svetovnega prvaka. Prevladujejo napadalni nogometaši. Eduarda Camavinga brez mundiala.
15. 5. 2026 | 07:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Hrvaški selektor upa na derbi z Bosno

Zlatko Dalić je pohvalil selektorja Bosne in Hercegovine Sergeja Barbareza in reprezetanci BiH napovedal napredovanje iz skupinskega dela SP.
12. 5. 2026 | 10:14
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Mehika

Zaradi mundiala daljše počitnice za več kot 23 milijonov šolarjev, starši proti

Združenja staršev so protestirala proti ukrepu, združenje delodajalcev pa je ukrep označilo za improvizacijo.
9. 5. 2026 | 13:12
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Slovenska pevka, ki je umorila babico, snema pesmi in piše knjige

Maja Tripar je za zapahi napisala knjigo Zvezda črne kronike. Sorodnikom žrtve jo je uspelo umakniti iz prodaje.
Moni Černe 18. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
19. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Slovenija dobiva prvo desno koalicijo po osamosvojitvi

Znani so roki nastanka četrte vlade Janeza Janše, vsebina koalicijske pogodbe in ministrska zasedba ostajata skrivnost.
Uroš Esih 18. 5. 2026 | 20:17
Preberite več
Premium
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Nepremičninski trg

V Šiški še ena drzna in »špičasta« stolpnica

S spremembo prostorskega akta bodo bolgarskim investitorjem na občini omogočili gradnjo v Šiški. Gre za drugi projekt v Ljubljani.
Manja Pušnik 18. 5. 2026 | 16:23
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Poti brez skrbi
Vredno branja

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

SOF 2026: največji marketinški dogodek v Sloveniji

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
Promo Delo 19. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Pred vstopom v srednjo šolo

Do želene kariere ne vodi samo ena pot

Pomembno je, da pred izbiro, kam se bomo vpisali, raziščemo vse poti izobraževanja, ki vodijo do želenega poklica.
Milka Bizovičar 18. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Zavarovanja ne odražajo podnebne realnosti

Naravne nesreče so po podatkih svetovne pozavarovalnice Munich Re v zadnjih letih povzročile rekordne gospodarske škode.
Miran Varga 16. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Digitalna podpora pri največjih življenjskih odločitvah

Za gradnjo, prenovo in nakup nepremičnin platforme uporabnikom prihranijo čas ter pomagajo pri boljših finančnih odločitvah.
Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Manj razpršenih lokacij, več tehnoloških centrov

Pomembnost je uravnoteženje vlaganj med strateško infrastrukturo, avtomatizacijo in aktivnim upravljanjem poslovnih nepremičnin.
Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Zlatko DalićHrvaškaSP 2025reprezentancasvetovno prvenstvo v nogometu

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
Teš

Nekdanjemu direktorju Teša in soobtoženim le pogojne in denarne kazni

Nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik je dobil leto in štiri mesece zapora s preizkusno dobo treh let ter 40.000 evrov denarne kazni.
19. 5. 2026 | 15:49
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Tragična nesreča

Voznik v času nesreče vozil le 23 kilometrov na uro, bil je povsem trezen

Avtobus v času prometne nesreče ni bil preobremenjen, na njem je bilo 71 potnikov. Voznik je bil popolnoma trezen in brez kakršnihkoli substanc.
19. 5. 2026 | 15:23
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Poslovanje

BTC lani povečal prihodke in dobiček

Zbor delničarjev se je seznanil z novo strategijo družbe za obdobje 2026–2030.
19. 5. 2026 | 15:22
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Vojna brez zmagovalca

Iskanje izhodne strategije iz absolutno nepravične vojne bi lahko bilo zelo dolgotrajno.
Boštjan Videmšek 19. 5. 2026 | 15:21
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Domača kriptoindustrija

Uredba MiCA zdesetkala slovenske kriptoponudnike

Od 35 domačih ponudnikov kriptovalut so v letu dni ostala zgolj tri licencirana podjetja.
Tomica Šuljić 19. 5. 2026 | 15:07
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Poslovanje

BTC lani povečal prihodke in dobiček

Zbor delničarjev se je seznanil z novo strategijo družbe za obdobje 2026–2030.
19. 5. 2026 | 15:22
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Vojna brez zmagovalca

Iskanje izhodne strategije iz absolutno nepravične vojne bi lahko bilo zelo dolgotrajno.
Boštjan Videmšek 19. 5. 2026 | 15:21
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Domača kriptoindustrija

Uredba MiCA zdesetkala slovenske kriptoponudnike

Od 35 domačih ponudnikov kriptovalut so v letu dni ostala zgolj tri licencirana podjetja.
Tomica Šuljić 19. 5. 2026 | 15:07
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
15. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Odseki, kjer motoristi najpogosteje izgubijo nadzor

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Spomladanski oddih ob morju

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
18. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 08:33
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo