Dalić na hrvaški klopi do leta 2022

Zagreb – Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze (HNS) je danes podaljšal sodelovanje s selektorjem Zlatkom Dalićem. Triinpetdesetletni trener iz Livna je imel veljavno pogodbo do konca tega leta, HNS pa jo je podaljšala do svetovnega prvenstva v Katarju 2022.



Dalić je selektor Hrvaške od oktobra 2017, ko je na tem položaju zamenjal Anteja Čačića. Pod njegovim vodstvom se je reprezentanca najprej prek kvalifikacij prebila na svetovno prvenstvo v Rusiji 2018, na katerem je dosegla največji uspeh v zgodovini hrvaškega nogometa in osvojila srebrno kolajno po porazu v velikem finalu s Francijo z 2:4.



Naši južni sosedi so se uvrstili tudi na evropsko prvenstvo, ki ga je Evropska nogometna zveza po izbruhu pandemije novega koronavirusa prestavila na prihodnje leto. Od dosedanjih hrvaških selektorjev sta le Dalić in Miroslav Blažević svoje nogometaše popeljala tako na svetovno kot evropsko prvenstvo.