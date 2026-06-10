Dalić z drugačnim načrtom: Hrvati v ZDA med zadnjimi

Hrvaška nogometna reprezentanca je tik pred začetkom svetovnega prvenstva prispela v Združene države Amerike. Vatreni so iz Zagreba poleteli proti Washingtonu, nato pa pot nadaljevali do Alexandrie v Virginiji, kjer bodo imeli med mundialom svoj bazni tabor.

Hrvaška odprava bo nastanjena v hotelu AKA, trenirala pa bo v centru Episcopal High School. Ob prihodu v Alexandrio so jo pričakali številni hrvaški navijači, ki so reprezentanci pripravili topel sprejem pred začetkom turnirja.

Zakaj niso odpotovali prej?

Hrvaška je bila med reprezentancami, ki so v Severno Ameriko prispele kot zadnje. Selektor Zlatko Dalić je odločitev pojasnil z željo, da ekipa ne bi predolgo čakala na uvodno tekmo v zahtevnih razmerah.

»Imeli bomo dovolj časa, osem dni za prilagoditev, zdi pa se mi, da so nezadovoljni vsi, ki so v ZDA odšli prej. Zakaj bi si tudi mi ustvarjali težave 15 dni in tam čakali svoj nastop, če je tako vroče in igrišča niso idealna. Tako smo ocenili in upam, da smo se odločili pravilno,« je dejal Dalić.

Hrvaška je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju osvojila bronasto kolajno, potem ko je na tekmi za tretje mesto premagala Maroko. FOTO: Paul Childs/Reuters

Hrvaški selektor očitno računa, da bo krajše obdobje prilagajanja dovolj, hkrati pa želi ohraniti svežino ekipe pred uvodno tekmo. Za reprezentanco, ki je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih osvojila medaljo, bodo pričakovanja znova visoka.

Po srebru in bronu znova med elito

Hrvaška je leta 2018 v Rusiji osvojila srebro, štiri leta pozneje v Katarju pa bron. S tem se je utrdila med najuspešnejšimi reprezentancami zadnjega obdobja, čeprav prihaja iz precej manjšega nogometnega okolja kot večina največjih favoritov.

Tudi tokrat bo želela pokazati, da prejšnji uspehi niso bili naključje. Jedro ekipe se je v zadnjih letih spreminjalo, toda hrvaška reprezentanca pod Dalićem ostaja sinonim za turnirsko trdnost, izkušnje in sposobnost, da v velikih tekmah najde pot do rezultata.

Za začetek veliki obračun z Anglijo

Hrvaška bo nastopila v skupini L, v kateri jo čakajo Anglija, Gana in Panama. Turnir bo odprla 17. junija z derbijem proti Angliji, tekmecu, s katerim ima v zadnjih letih precej skupne zgodovine.