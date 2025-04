Dallas še v igri za končnico, Chicago se poslavlja

Ekipa Miami Heat je na gostovanju pri Chicago Bulls prišla do zmage s 109:90. Tako si je Miami zagotovil dodatno možnost za uvrstitev v končnico severnoameriške košarkarske lige NBA. Na drugi tekmi večera so Dallas Mavericks s 120:106 v gosteh premagali Sacramento Kings in tako lanski finalisti še lahko upajo na nadaljevanje sezone.

Chicago je pred domačimi navijači končal sezono, že tretjo sezono v nizu mu je nadaljevanje preprečil Miami. Ta bo boj za končnico nadaljeval v dodatnih kvalifikacijah na dvoboju proti Atlanta Hawks. Zmagovalec tekme Miami – Atlanta bo napredoval v prvi krog končnice vzhodne konference, kjer se bo pomeril s prvim nosilcem Clevelandom.

23 točk Herra v prvem polčasu

»Pravkar smo prišli v napad. Od zadnje tekme smo imeli nekaj prostih dni - jaz, moji soigralci in trenerski štab smo vložili veliko dela in obrestovalo se je,« je po zmagi za ESPN povedal Tyler Herro. »Čaka pa nas vsaj še en spopad. Delo še ni končano, le uvrstitev v končnico. Čaka nas torej dolga pot. Sezona ni šla ravno tako, kot smo si želeli, a še naprej postajamo boljši,« je prepričan Herro, ki je bil z 38 točkami prvi strelec dvoboja.

Andrew Wiggins je k zmagi dodal 20 točk, Bam Adebayo in Davion Mitchell pa sta dosegla vsak po 15 točk. Med strelci Chicaga je bil s 25 točkami najboljši avstralski reprezentant Josh Giddey.

Nekdanji klub Luke Dončića je gostoval v Kaliforniji in slavil zanesljivo zmago. Zdaj ga na tekmi za biti ali ne biti čaka dvoboj z Memphis Grizzlies. Pri teksaški ekipi se je proti Kraljem najbolj izkazal Anthony Davis s 27 točkami, z devetimi skoki in s tremi blokadami, Klay Thompson pa je k zmagi dodal 23 točk. Odločilna je bila druga četrtina, ki so jo gosti dobili kar s 44:19.

Najboljši strelec pri Sacramentu je bil DeMar DeRozan, ki je ob sedmih skokih dosegel 33 točk. Dallas se bo v dodatnih kvalifikacijah pomeril z Memphis Grizzlies. Zmagovalca para čaka dvoboj z Oklahomo, prvouvrščeno ekipo v zahodni konferenci.