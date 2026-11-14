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Nogomet

Katastrofalen ognjeni krst nekdanjega celjskega trenerja na Hrvaškem

Debitiral je na tekmi hrvaškega pokala proti Bijelem Brdu in s hrvaškim prvoligašem presenetljivo izpadel. Ne le to, klop je zapustil z rdečim kartonom.
Damir Krznar je s Celjem postal slovenski prvak. FOTO: Črt Piksi
Galerija
Damir Krznar je s Celjem postal slovenski prvak. FOTO: Črt Piksi
M. Ru.
14. 11. 2026 | 15:55
1:42
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Hrvaški nogometni trener Damir Krznar, ki je v preteklosti vodil tudi Celje in Maribor, je svoj prvi nastop na klopi Gorice končal predčasno. Na gostovanju pri drugoligašu BSK Bijelo Brdo v osmini finala hrvaškega pokala ga je sodnik Antonio Melnjak v podaljšku tekme izključil zaradi burnega protestiranja.

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Krznar in njegovi sodelavci so se razburili po prostem strelu Gorice, ko naj bi eden od domačih nogometašev prehitro stekel iz živega zidu in blokiral žogo. Sodnik ni dosodil ničesar, zaradi protestov gostujoče klopi pa je Krznarju pokazal rdeči karton.

Nekdanji strateg Celja je vodenje Gorice prevzel v tem tednu, ko je nasledil Marija Carevića. Moštvo je po 13 kolih hrvaškega prvenstva na zadnjem mestu s sedmimi točkami, štiri manj ima predzadnja Lokomotiva. Krznarjev predhodnik Carević je bil v tej sezoni izključen že dvakrat, zato je novi trener nadaljeval nenavadno tradicijo rdečih kartonov na klopi Gorice.

Za Krznarja je bil to prvi trenerski nastop na Hrvaškem po štirih letih. Po odhodu iz zagrebškega Dinama je deloval pri Mariboru, Celju in madžarskem Újpestu.

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