Damir Krznar ni nor, da bi v Celju zrušil sistem, ki deluje

Hrvaški nogometni trener Damir Krznar je v sredo uradno prevzel vodenje celjskega moštva, danes pa se je predstavil medijem. Dejal je, da je glavni cilj naslov v državnem prvenstvu, hkrati pa ne bo rušil strukture, ki jo je postavil Albert Riera. Ta je danes uradno podpisal pogodbo s francoskim Bordeauxom.

»Zgodba v Mariboru je za nami, zdaj smo osredotočeni na Celje,« je na novinarski konferenci dejal 51-letni hrvaški strateg, ki je v Celje pripeljal svoj strokovni štab. Z vodilnim klubom Prve lige Telemach se je dogovoril hitro, saj so bile tako njegove kot ambicije kluba usklajene. »Toda dogovor je lažji del posla, zdaj se bo začelo trdo delo,« je opozoril Krznar, ki se je z Mariborom razšel pred desetimi dnevi.

Odločitev je bila preprosta

»Lepo je, da se ta zgodba na slovenskih igriščih nadaljuje. Po razburljivem dogajanju v Mariboru smo s štabom poskušali malce zadihati, a ko se ponudi priložnost in nam je tako ambiciozen klub, kot je Celje, izkazal zaupanje, nismo ostali imuni,« je za uvod dejal Krznar.

Odločitev je bila enostavna, saj spoštuje razvoj kluba v zadnjih letih. Zaveda se, da so ambicije kluba zadržati vrh lestvice, kot glavne tekmece pa izpostavlja predvsem Olimpijo, Koper in tudi Maribor, ki ga je vodil na skupno 54 tekmah, na katerih je vknjižil 27 zmag in 13 neodločenih izidov. Odgovoril je tudi na vprašanje glede skeptičnosti nekaterih poznavalcev, potem ko mu v Ljudskem vrtu ni uspelo prepričati zahtevnega občinstva.

Albert Riera je med svojo kratko epizodo hitro povezal celjsko moštvo. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Težko je zadovoljiti pričakovanja vsakega posameznika. Okoli sebe imate na teh pozicijah vedno ljudi, ki vam stojijo ob strani, in tiste, ki so proti. Težko je najti konsenz. Pritisk je nekaj, kar nas vodi naprej, kar nam daje motivacijo. Takšne špekulacije ti lahko dajo tudi motiv, da ljudi prepričaš v nasprotno,« je še pripomnil hrvaški strateg.

V Celju je stopil v Rierove čevlje, ki je med svojo kratko epizodo hitro povezal moštvo in z oblikovanjem zmagovalne formule v letošnji sezoni pustil velik pečat. »Noro bi bilo rušiti strukturo, ki deluje. Kar opogumlja, je, da so naše zamisli zelo podobne Albertovim. Seveda ne pride v poštev kopiranje, saj ne poznamo metod, s katerimi je prišel do te točke. Je pa postavil resno kulturo, stabilno ekipo, ki ima zmagovalno mentaliteto. Na nas je, da to zadržimo in nato postopoma vpeljemo določene principe tako v napadu kot v obrambi,« je dejal o svojem predhodniku.

Valerij Kolotilo je spregovoril o odhodu Alberta Riere. FOTO: Martin Metelko

Kolotilo mislil, da se šalijo

Riera je danes uradno podpisal pogodbo s francoskim Bordeauxom, za katerega je igral med letoma 2003 in 2005, Celje pa je po pisanju medijev prejelo tudi visoko odškodnino. O odhodu španskega trenerja je spregovoril predsednik celjskega kluba Valerij Kolotilo.

»Najprej sem mislil, da se šalijo. Ekipa Bordeauxa je zanj nekaj domačega, saj je tam igral. To je eden od francoskih velikanov. Trenutno je zanj normalno, da kot trener prevzame Bordeaux, ima tudi enega od najvišjih proračunov v drugi ligi. Težko ga je bilo prepričati, da sploh pride v Celje. Riera je dober strokovnjak, trenutno pa ima Celje novega trenerja in osredotočimo se na to,« je pripomnil Kolotilo.

Celjani bodo s Krznarjem na klopi prvo tekmo odigrali v soboto, 21. oktobra pri Rogaški. Na lestvici imajo po 11 odigranih tekmah 26 točk, dve manj je zbral Koper, Olimpija je pri 20 točkah, sledita Maribor in Bravo s po 17.