Damir Skomina najboljši sodnik na svetu, Jan Oblak tretji vratar

Dortmund

Stalne predstave

Jan Oblak je med tremi najboljšimi vratarji na svetu. FOTO: Reuters

Brazilski branik

- Slovenski nogometni sodnikje najboljši sodnik na svetu za leto 2019 po izboru Mednarodnega inštituta za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS), kjer točke delijo nogometni strokovnjaki iz 90 držav sveta. Nagrado IFFHS za leto 2019 je osvojil tudi vratar, ki je bil v glasovanju tretji; zmagal je BrazilecSkomina je prvič v karieri osvojil nagrado za najboljšega delivca pravice na svetu in je postal 19. sodnik s tem laskavim priznanjem vse od leta 1987, odkar IFFHS podeljuje to nagrado.Rekorder po številu nagrad za najboljšega sodnika je Italijan, ki jih je med letoma 1998 in 2003 osvojil šest.Triinštiridesetletni Skomina je v glasovanju zbral 136 točk in zanesljivo premagal dobitnika omenjene nagrade iz leta 2017, Nemca(129) na drugem mestu.Slovenski sodnik je v sezoni 2019 med drugim sodil tudi najprestižnejšo tekmo, finale lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom, in po mnenju IFFHS nizal konstantne predstave skozi vso sezono.Do sedaj je Skomina v karieri sodil več kot 530 tekem (301 v slovenski prvi ligi, 50 v ligi prvakov, 17 v evropski ligi, 60 mednarodnih tekem pod okriljem Uefe, svetovno prvenstvo in olimpijski turnir).Inštitut IFFHS je izbral tudi najboljšega vratarja za leto 2019. V glasovanju je z 286 točkami zmagal Brazilec Alisson, ki je z Liverpoolom osvojil ligo prvakov, z brazilsko reprezentanco pa južnoameriško prvenstvo. Vse od leta 1987 je le še en južnoameriški vratar prejel to nagrado -ima v vitrinah tri.Drugi je bil vratar Barcelone Nemec(104), tretji pa slovenski čuvaj mreže Atletica Jan Oblak (67), ki je zadnje tri sezone vselej med top 3 vratarji na svetu, so zapisali pri IFFHS.