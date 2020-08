Damirju Skomini težko pričakovani derbi med Barcelono in Bayernom

Poulsen bo skušal nadomestiti Wernerja

Danski napadalec Yussuf Poulsen je povsem okreval po poškodbi gležnja in bo nared, da nadomesti nemškega zvezdnika Tima Wernerja v moštvu Leipziga, ki se bo v jutrišnjem četrtfinalu lige prvakov v Lizboni pomerilo z madridskim Atleticom. Werner bi sicer lahko igral, dobil je tudi dovoljenje novega delodajalca Chelseaja, a je zavrnil to možnost.

Ljubljana – Slovenski sodnikbo skupaj s pomočnikomainna zaključnem turnirju nogometne lige prvakov v Lizboni sodil petkov četrtfinalni derbi med Barcelono in münchenskim Bayernom. To bo prva tekma za Skomino v nadaljevanju evropskih tekmovanj.Kakor so zapisali na spletni strani Nogometne zveze Slovenije (NZS), se bo naša sodniška trojica proti Portugalski odpravila jutri. V skladu s protokolom Evropske nogometne zveze (UEFA) so morali vsi v minulih dneh opraviti ustrezno testiranje na novi koronavirus, še eno pa jih čaka dan pred tekmo v Lizboni.V vlogi četrtega sodnika na tekmi bo Portugalec, video sodnika pa bosta Italijanain. V vlogi kontrolorja sojenja na tekmi bo njun rojak, sicer predsednik sodniškega odbora pri UEFA.Petkova četrtfinalna tekma med Barcelono in Bayernom se bo na štadionu Luz v Lizboni začela ob 21. uri.