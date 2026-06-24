Dan D za BiH, v Seattlu vse pripravljeno za veliko zabavo

Nogometaše Bosne in Hercegovine danes v Seattlu na SP 2026 čaka tekma, na kateri ni več prostora za spodrsljaj. Po remiju s Kanado, kjer so bili blizu tudi zmagi in je pustil nekaj grenkobe, in porazu s Švico imajo zmaji eno točko, tako kot Katar, zato jih v igri za nadaljevanje prvenstva ohranja le zmaga. Reprezentanca BiH je favorit, na Balkanu in tudi v ZDA, kjer »ljiljane« spremlja več kot 20.000 navijačev, vsi verjamejo v uspeh.

Selektor Sergej Barbarez je pred tekmo napovedal napadalen pristop. »Ne bomo igrali obrambno,« je poudaril in dodal, da pričakuje odprto, intenzivno tekmo, saj sta obe reprezentanci pod pritiskom zmage. V taboru BiH sicer ne želijo sprejeti vloge izrazitega favorita, Barbarez je opozoril, da je Katar na Fifini lestvici višje ter da ga ne smejo podcenjevati.

BiH bo morala popraviti predvsem zaključek tekme s Švico, v katerem je po izenačenem dvoboju telesno zelo padla in prejela štiri gole. Barbarez je po tistem porazu dejal, da bodo igralci v zadnji tekmi »z nasmehom in željo« poskušali popraviti napake. Dodatna težava je odsotnost branilca Tarika Muharemovića, ki je bil proti Švici izključen.

Katar vstopa v tekmo s popotnico visokega poraza z 0:6 proti Kanadi, ob tem bo zaradi rdečih kartonov pogrešal Homama Ahmeda in Assima Madiba. Selektor Julen Lopetegui je kljub temu napovedal, da se bo njegova ekipa borila »z zobmi in nohti«, saj Katar lovi prvo zmago v zgodovini svetovnih prvenstev.