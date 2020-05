FOTO:Dan D za bundesligo: Popoldne bodo oživeli nemški nogometni štadioni

Pred TV zasloni milijarda navijačev po vsem svetu

Tudi navijači Bayerna pred treningi posvečajo pozornost samozaščiti. FOTO: Reuters



Pod lupo naveza Sancho-Haaland-Hazard

82.000 navijačev običajno spremlja porurski derbi Borussia vs Schalke, danes bo v Dortmundu 300 duš.

Danes bodo poželi veliko pozornost Dortmundovi aduti: Američan Giovanni Reyna (17 let), Norvežan Erling Braut Haaland (19) in Portugalec Raphaël Guerreiro (26). FOTO: AFP



Privarčevali 300 milijonov

Danes ob 15.30 bodo spet oživele nemške nogometne zelenice.

V boju za vrh Bayern v prednosti pred Dortmundom in Leipzigom.

Nared za igro je tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl.

Natančno 66 dni po zadnji tekmi bundeslige bo danes oživelo najmočnejše športno tekmovanje v Nemčiji. Augsburg, Dortmund, Düsseldorf, Hoffenheim in Leipzig bodoprva prizorišča »drugega« dela nogometne sezone, v kateri bo lovil svoj osmi zaporedni naslov prvaka bavarski športni gigant Bayern.Več kot dva meseca ne drži več rek, da vse poti vodijo v Rim. Še več, odslej bo veljalo naslednje: oči celotne svetovne nogometne družine bodo uprte v Nemčijo in njen »eksperiment«, v katerem bodo poskušali dobiti zmagovalca nogometne sezone 2019/20 še pred koncem junija. Resnično,bodo nemara res zaznamovali prazni štadioni, toda devet tekem konca tedna naj bi si ogledala več kot milijarda Zemljanov. Drži, ne gre za deset tekem, saj Nemci kot edini med največjimi ohranjajo 18-člansko ligo, kar pa se utegne že kmalu spremeniti, toda pri njihovih tekmecih po stari celini. Kmalu prenovljena Uefina liga prvakov bo za najboljše pač mikavnejša od gostovanj v Kalabriji, Jerezu in Bradfordu …Toda evropski izzivi bodo sledili na vrhuncu poletja,bo podelil pokal najboljšemu šele konec avgusta. Prve izzive bo vendarle ponudila prav bundesliga. Današnji štart na nemških zelenicah bo učinkoval blagodejno in sprostitveno na številne ljudi, ki so v dveh, treh mesecih boja z novim koronavirusom zašli v velike psihične težave in hude osebne stiske.Spet bo možno polemizirati o (ne)pravilnih odločitvah trenerjev in potezah nogometašev. Danes bo pod drobnogledom 126. derbi medinna Signal Iduna Parku. Štadion z največjim stojiščem v Evropi, na katerem tudi Nemci pripravijo podobno vzdušje kot vlada v Istanbulu, Pireju ali Buenos Airesu, bo resda sameval, toda spopad pretendentov za vrh ne bo nič manj spektakularen. Prav zanimivo bo po dolgem času videti, kako deluje na igrišču fantastična naveza gostiteljev(3-4-3), za katero se je vnel boj med najbogatejšimi klubi v Evropi.Angleški reprezentant(20) in njegov norveški prijatelj(19) sta nemara najdražja nogometaša nemškega nogometnega prvenstva, za katera ponujajo suho zlato tudi Real Madrid, PSG in Manchester City. Podobno velja za malce starejše Bayernove adute, kakršni so prvi topničar bundesligein. Leta niso ovira, da ne bi prav vseh krasil večji motiv, kot ga premore najstnik pred vabilom dekleta na prvi zmenek.To je torej obetavno izhodišče za navijače, ki lahko upravičeno pričakujejo veliko. Toda, pozor, nihče v resnici ne ve, kako dobro so zares pripravljeni nogometaši po zgodovinsko dolgem premoru, v katerem so tehnično najslabši morda pozabili igrati nogomet …»Ne vem, ali bo ekipa lahko zdržala v visokem ritmu igre vseh 90 minut. Dobro smo trenirali in minulo nedeljo odigrali dvajset minut pri visoki intenzivnosti, toda to je (bilo) premalo. Še dobro, da nam bodo dovolili opraviti pet menjav, saj nas čaka precedenčno zahteven ritem naslednjih tednov,« je ocenil Bayernov trener. Ob tem dodajmo, da gre za Fifino dovoljenje, ne spremembo pravil igre; vsaka liga se bo namreč avtonomno odločala, ali bo začasno uvedla pet dovoljenih menjav (v treh prekinitvah).Navijači lahko kljub vsemu pričakujejo gledljive tekme, takšne torej, ki tradicionalno krasijo bundesligo. Ne gre le za 156. derbi med Dortmundom in Gelsenkirchnom, tudi. Union je denimo na svojem štadionu že zmlel tako Borussio Dortmund kot Borussio Mönchengladbach. Morda bo dočakal vrnitev na igrišče tudi nekdanji slovenski reprezentant. Okreval je po zahtevni operaciji gležnja in v zadnjih tednih normalno vadil s soigralci pri ambicioznem. Tekme, s katerimi bodo nemški klubi zmanjšali sezonsko izgubo za približno 300 milijonov evrov, bodo prenašali v več kot 200 (!) državah. Pri nas jih bo možno spremljati na TV kanalu