Dan D za odločitev o evropskem nogometnem prvenstvu

Uefina generalni sekretar Theodore Theodoridis in predsednik Aleksander Čeferin. FOTO: Reuters

Čeferin bo vodil videokonferenco

Evropejci bodo danes opravili razgovor prek videokonference, ki jo bo vodil prvi mož Uefe Aleksander Čeferin. V iskanju rešitve za to in naslednjo sezono bodo sodelovali tudi predstavniki drugih organizacij izpod istega dežnika, kot so Lars-Christer Olsson (združenje nogometnih lig), Andrea Agnelli (predsednik Juventusa in združenja najboljših klubov), predstavniki igralcev in predsedniki 55 Uefinih članic, tudi NZS. Predsednik Italijanske zveze (Figc) Gabriele Gravina je pozval partnerje, naj preložijo euro 2020 na račun rešitve klubske sezone.



Uefa resno razmišlja tudi o zmanjšanju števila klubskih tekem do konca sezone. Eden izmed predlogov je ta, da bi v četrtfinalu in polfinalu lige prvakov odigrali le po eno tekmo na nevtralnem terenu. Po drugem scenariju bi četrtfinale lige prvakov izpeljali po predvidenem formatu, sledil pa bi zaključni turnir najboljših štirih. Ta bi bil tako kot finale v Istanbulu.



Nekaj težav povzročajo neodigrane tekme že v osmini finala. V četrtfinalu so že Atletico Madrid z Janom Oblakom, Atalanta z Josipom Iličićem, Leipzig s Kevinom Kamplom in PSG, medtem ko morajo povratne tekme odigrati še Real Madrid in Manchester City, Barcelona in Napoli, Juventus in Lyon ter Bayern in Chelsea. V evropski ligi so odigrali zgolj šest tekem prvega dela osmine finala, obračuna Sevilla vs. Roma ter Inter vs. Getafe sta bila preložena, tudi usoda te bo verjetno znana po današnjem sestanku, bila pa naj bi podobna tisti lige prvakov.

Kdor je včeraj spremljal gibanje tečajev na ameriških borzah vrednostnih papirjev, danes popoldne pričakuje črni torek in podoben scenarij kot leta 1929. Obdobji ni možno primerjati, prav tako nista primerljiva položaja svetovne ureditve danes in tiste izpred devetdesetih let. Toda, kdo ve, kaj bodo prinesli naslednji tedni?Svoj »črni« torek pričakuje tudi svetovna športna družina. Danes bodo zasedala najvišja telesa Evropske nogometne zveze, Mednarodnega olimpijskega komiteja in Svetovne hokejske zveze. Sedeži vseh treh so v Švici, toda koronavirus jih je prizemljil po vsem svetu. Javnost pričakuje preložitev odločitve o usodi olimpijskih iger v Tokiu, sprejeli naj bi tudi odločitev o usodi svetovnega prvenstva skupine B v hokeju, ki bi moralo biti aprila v Sloveniji. Najodmevnejšo potezo bo povlekel, ki bo na videokonferenci vodil razpravo vseh deležnikov v evropskem nogometu. Na mizi bo rešitev nogometne sezone 2019/20, četudi na račun letošnjega evropskega prvenstva, ki bi moralo biti med 12. junijem in 12. julijem v dvanajstih državah stare celine.Prihodnjo smer delniškega trga poznajo le redki izbranci, prihodnost nogometa je kljub vsemu bolj predvidljiva. V nogometu ne gre pričakovati črnega torka, prej obratno. Z napovedano preložitvijo eura na junij 2021 in z rešitvijo nacionalnih prvenstev – da bi klubsko sezono izpeljali do konca, četudi v juliju, in ohranili obstoječe TV pogodbe – bi v negotovem obdobju koronavirusa pridobili vsi. Seveda le v primeru, če bo »sodeloval« tudi covid-19.