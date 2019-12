FOTO:Dan D za vse tri slovenske legionarje

Ljubljana

Jan Oblak je bil Atleticov mož na novinarski konferenci pred tekmo z moskovskim Lokomotivom. FOTO: Reuters



Nad City 29.000 navijačev

Drevi še osem tekem v ligi prvakov, v ponedeljek žreb v Nyonu.

Atletico Madrid, Atalanta in Dinamo Zagreb lovijo nujne zmage.

Ob Janu Oblaku bo ostal (največ) eden iz para Iličić-Stojanović.

Pri Pepu Guardioli vlada red in disciplina. Tudi sinoči so nogometaši Manchester Cityja v Maksimiru na polno opravili trening. FOTO: AFP



Sterling, Jesus in Mahrez

- Bomo videli, ali bo zadnje dejanje lige prvakov v letu 2019 prekosilo privlačnost sinočnjega večera. Večina favoritov že dolgo ugiba o možnih tekmecih v 1/8 finala, kljub temu bodo tudi drevi igrali več spektakularnih tekem po vsej Evropi, v ospredju pa bodo – klubi s slovenskimi reprezentanti.Nogometni giganti z najtežjo artilerijo PSG, Real Madrid, Bayern, Tottenham, Manchester City in Juventus bodo dobili družbo le še dveh rivalov v ponedeljkovem žrebu osmine finala lige prvakov. Drevi bo zanimivo v Madridu, Zagrebu in Harkovu, kjer bodo aktivni vratarin, pri čemer slednjega ne bo v majici Atalante, saj si je načel mečno mišico med zadnjim dvobojem v serie A.Atletico Madrid drži usodo v svojih rokah, saj mora na svojem štadionu premagati odpisane Moskovčane. Španci prebivajo »v kanalu«, v zadnjih osmih tekmah so zmagali le enkrat, zato bodo imeli edinstveno priložnost za visoko zmago, s katero bi si povrnili načeto samozavest – četudi so visoke zmage trenerjastatistično manj verjetne od visokih temperatur v Moskvi. Morebiten spodrsljaj Jana Oblaka in soigralcev – to bi bil že remi – bi mejil na popoln polom, če bi Juventus izgubil v Nemčiji.Odprt je le boj za eno vstopnico v skupini C, kandidati so trije – Šahtar, Dinamo Zagreb in Atalanta. Zagotovo bo pomahal v slovo ligi prvakov eden od slovenskih reprezentantov, morda kar oba in bi prezimil kot član elite le Oblak. Športni spektakel pričakujejo v zagrebškem parku Maksimir, kjer vlada mrzličen boj za vstopnice. Dinamo bo skušal pripraviti senzacijo in streti odpor Manchester Cityja tudi s pomočjo 29.000 navijačev.»Še nikdar nisem vodil večje tekme, toda čeprav je največja, se nanjo pripravljamo kot na vsako drugo. ManCity bomo pričakali kot Varaždin. Zjutraj bomo opravili lahkotno aktivacijo mišic, opoldne kosilo, nato sestanek in počitek do odhoda na štadion,« je opisal položaj Dinamov trener Nenad Bjelica. Nad Angleže naj bi krenilv konici napada (Petar Stojanović bo igral na desnem boku), ob njem bosta igralao in(4-5-1).Visoka samozavest Hrvatov je zanje dobra novica, slaba pa dejstvo, da slovitine more kalkulirati in si nemara privoščiti poraza z rezervno enajsterico v »nebodijetreba« tekmi na Hrvaškem. V zadnjih štirih poizkusih (Šahtar, Newcastle, Burnley in Man. United) je zmagal le enkrat, v Maksimir pa prihaja po klavrnem učinku v mestnem derbiju z Unitedom. Ob tem jih bodo Zagrebčani pričakali kot sestradani levi v bližnjem živalskem vrtu ...»Zmaga nam prinaša najmanj tretje mesto, sanjski razplet še več. Štadion bo poln, v igri za drugo mesto pa smo do zadnjega kola. To je v resnici pravljica,« se zaveda Bjelica, s katerim goji dobre odnose tudi slovenski selektor. Pogosto se pogovarjata tudi o igri s tremi branilci v liniji, ki jo občasno aktivira Bjelica ... ManCity? V napadu naj bi začeli (4-3-3) Sterling, Jesus in Mahrez.V nepredvidljivem troboju za 2. mesto kaže najbolj Šahtarju, ki ima vendarle vse v svojih nogah. V Harkovu, kjer igra domače tekme brezdomec iz Donecka, bodo Italijani lovili nujno zmago, te pa ni možno doseči brez golov. Dva od treh ključnih napadalcev (Zapata, Iličić) sta poškodovana; to je v resnici misija nemogoče za Atalanto (3-4-2-1), ki bo v napadu računala na, za njim bosta igrala Gomez in Pašalić, ki igrata v odlični formi.