FOTO:Dan, ko je Pele še tretjič odplesal do prestola

Katera je najboljša reprezentanca v zgodovini nogometa? Primerjava rodov iz povsem različnih obdobij običajno ni prav smiselna, vse prevečkrat je celo krivična, toda ob tem vprašanju so bili športni zgodovinarji in strokovnjaki že večkrat presenetljivo enotni. Najglobljo sled je pustila brazilska izbrana vrsta, ki je osvojila naslov svetovnega prvaka leta 1970. Odločilno potezo je povlekla na današnji dan pred 50 leti, ko je v finalnem dvoboju v Ciudad de Mexicu prekosila Italijo s 4:1.Pele! To je daleč najpogostejša prispodoba ob brskanju po spominih na deveto SP po vrsti, prvo, ki so ga priredili zunaj Evrope in Južne ...