Dan pred sosedskim derbijem v Stožicah po šahovsko 8:4 za Hrvate

Kakšen rezultat prinaša individualna primerjava vratarjev in nogometašev Slovenije in Hrvaške, ki se bosta v sredo zvečer merili v Stožicah? Ljubljano bo obiskala ena najmočnejših nogometnih reprezentanc na svetu. Po šahovsko smo ocenili možnosti Slovencev v prvi tekmi boja za mundial 2022 v Katarju. Hrvati bi dobili dvoboj z izidom 8:4. Preverite, kako so se odrezali v dvobojih s tekmeci Jan Oblak, igralci v polju in selektor Matjaž Kek.