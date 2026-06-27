Dan velikega dvoboja Mbappe vs. Haaland

Danes v središču pozornosti boj Mbappejeve Francije s Haalandovo Norveško. Didier Deschamps zaradi mamine smrti odpotoval domov.

Zadnje kolo skupinskega dela tekmovanja vedno znova privablja posebno pozornost zaradi končne rešitve uganke o udeležencih prestižnih izločilnih dvobojev. Tako je tudi na tem mundialu, a poleg omenjenega so nekatere tekme zaradi potrjene kakovosti akterjev pod posebnim drobnogledom. In prav takšen večer bo današnji, ob 21. uri, s spektaklom med Francijo s Kyilianom Mbappejem ter Norveško z Erlingom Haalandom. Tekme Mundial 0626 Že uvodne predstave so na tem prvenstvu potrdile, da vodilnim zvezdnikom dolga nogometna sezona zlepa ne more do živega. Od prvega dne Lionel Messi, Harry Kane, Vinicius Junior ter seveda omenjeni francosko-norveški dvojec razgrinjajo izjemno učinkovitost in se očitno pri tem ne nameravajo ustaviti. Kajpak ob navdušenju njihovih nadrejenih ter množice ...