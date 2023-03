Dancem nordijski derbi, Angleži utišali Neapelj

Rice in Kane pokopala upe Italijanov

V velikem derbiju skupine C so se odmevne zmage veselili Angleži, ki so na neapeljskem štadionu Diega Armanda Maradone z 2:1 (2:0) strli odpor Italijanov. Za goste, ki so že po polčasu vodili z 2:0, je ob Declanu Riceu (v 13. minuti) v polno z bele točke zadel tudi Harry Kane (44.). Za Italijane je edini gol v 56. minuti dosegel Mateo Retegui.