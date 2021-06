Danci kljub novemu porazu ponosni na odziv gledalcev

Danska reprezentanca se je vrnila na štadion Parken, kjer je skupaj z navijači na tribunah in pred televizijskimi zasloni pred dnevi preživljala veliko dramo. Zaradi zastoja srca se je zgrudil vezist Christian Eriksen, ki ga je rešilo hitro posredovanje soigralcev in zdravniške službe. Danci so se nato vrnili na zelenico in dokončali tekmo s Finsko, ki je slavila z 1:0, v odličnem vzdušju pa so rdeči odigrali drugo tekmo turnirja pred domačimi navijači s favorizirano Belgijo.



Kljub odličnemu začetku, že v enem prvih napadov je v drugi minuti zadel Yussuf Poulsen, so Belgijci v drugem polčasu uprizorili preobrat in slavili z goloma Thorgana Hazarda in Kevina De Bruyna. A navijači v nobenem trenutku niso prenehali s petjem, z golom za veliko točko bi jih kmalu nagradil napadalec Barcelone Martin Braithwaite, a je z roba kazenskega prostora v zadnjih sekundah zadel prečko.

Eriksen jim je čestital

»Človek sanja, da bi nekoč igral v dresu največjih ekip, a nič ni večjega kot igranje na Parknu v tem vzdušju. Prekleto srečen sem in ponosen, ker sem Danec,« je bil na novinarski konferenci čustven Braithwaite. »Začeli smo zelo dobro, veliko je bilo negotovosti, a smo pokazali, kako čvrsti smo v glavah. Želeli smo igrati za Christiana in vso Dansko.«



Ob povratku v slačilnico naj bi se jim oglasil tudi Eriksen, Braithwaite je dejal, da jim je sporočil, da so odigrali izjemno tekmo. Danci zdaj potrebujejo zmago nad Rusijo, da bi lahko upali na napredovanje v razvrstitvi najboljših tretjeuvrščenih ekip, še vedno pa niso brez možnosti v boju za drugo mesto, a bo morala najprej Belgija premagati Finsko.



»Že zdaj si želim igrati v ponedeljek in napredovati v naslednji krog. Lahko dosežemo vse, kar si želimo,« je optimističen Braithwaite.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: